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Усиленный дезинфекционный режим — на БЖД рассказали о мерах по профилактике коронавируса

13.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Усиленный дезинфекционный режим — на БЖД рассказали о мерах по профилактике коронавируса

Белорусская железная дорога принимает необходимые меры по профилактике инфекции, вызванной коронавирусомCOVID-19, заявили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Для координации профилактических мероприятий создан штаб под руководством главного инженера БЖД. Необходимые меры обеспечиваются в соответствии с требованиями к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, утвержденными Министерством здравоохранения. «План мероприятий предусматривает усиленный дезинфекционный режим на железнодорожных вокзалах, в подвижном составе, в столовых, культурно-спортивных центрах, санаторно-оздоровительных подразделениях, а также санитарно-бытовых помещениях предприятий БЖД», — отметили в пресс-центре.

На вокзалах и в пассажирских поездах белорусского формирования, а также моторвагонном подвижном составе будут чаще делать влажную уборку санитарных узлов, салонов и тамбуров вагонов с применением дезинфицирующих средств, протирать или мыть сидения, подлокотники, двери, ручки дверей, поручни, оконные стекла и рамы, багажные полки, стены, трубы и т.д.

Вокзальные комплексы обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Все поезда локомотивной тяги БЖД укомплектованы противоэпидемическими укладками. В случае обращения или выявления пассажиров с симптомами заболевания сотрудники готовы провести необходимые мероприятия.

В поездах международного сообщения формирования белорусской магистрали работники обращают особое внимание на пассажиров с признаками недомогания, проводят анкетирование пассажиров на предмет посещения стран, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новым типом коронавируса. Информация о данных лицах сообщается в учреждения здравоохранения.

Белорусская железная дорога организовала дополнительное обучение работников поездных бригад по вопросам соблюдения мер личной и общественной безопасности, профилактики заболеваний, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении лиц с симптомами неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Все профилактические мероприятия проводятся на БЖД в тесном взаимодействии с Минздравом, пограничным и таможенным комитетами. Также БЖД находится в постоянном контакте со всеми железнодорожными администрациями-партнерами.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусская железная дорога принимает необходимые меры по профилактике инфекции, вызванной коронавирусомCOVID-19, заявили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Для координации...
 
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