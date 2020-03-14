В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек: трое выписаны из учреждений здравоохранения

Источник материала: Вороновская газета





На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19 , проводится уточняющая диагностика. Всего для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 студентов и преподавателей БГУ.

Пресс-служба Министерства здравоохранения