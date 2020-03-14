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В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек: трое выписаны из учреждений здравоохранения

14.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек: трое выписаны из учреждений здравоохранения

На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика. Всего для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 студентов и преподавателей БГУ.

Пресс-служба Министерства здравоохранения

 
 
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На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у...
 
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