Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты

Источник материала: Полесская правда



Всем вернувшимся из эпиднеблагополучных по коронавирусу стран рекомендуется принять меры по самоизоляции, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Минздрав просит людей, возвращающихся из таких стран, не скрывать эту информацию и сразу сообщать об этом при пересечении границы.

Гражданам, которые совсем недавно вернулись в Беларусь из неблагоприятных по коронавирусу стран (это не только Италия, но и другие страны Евросоюза, где достаточно большое количество заболевших), в течение 14 дней рекомендуется принять меры по так называемой самоизоляции. Не стоит посещать места массового скопления людей (концерты, рестораны, бары, крупные магазины и др.). Кроме того, нужно сократить посещения родственников, особенно старших возрастов.

«Такие меры помогут не только самим людям уберечься от возможного инфицирования, но и нашей системе здравоохранения», — отметила Елена Богдан. Она напомнила, что из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек. «Можете себе представить, какие ресурсы затрачены. Мы вынуждены 91 человека поместить в 14-дневную изоляцию», — добавила начальник главного управления.

По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, в группе риска по коронавирусу остаются пожилые. Дети и подростки могут переносить вирус, но не болеть. По имеющейся информации, в мире еще ни один ребенок не умер от коронавирусной инфекции, заболевших детей очень мало.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп 13 марта на специальной пресс-конференции в Белом доме объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации, чтобы предупредить распространение коронавируса. Введение такого режима позволит оперативно решать вопросы выделения из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов средств на то, чтобы сдерживать масштабы инфекции. Введение режима ЧС в США регламентировано законом о национальных чрезвычайных ситуациях (National Emergencies Act; 1976). Вводить общенациональный режим ЧС имеет право только президент.

Правительство Польши приняло решение полностью закрыть границы для иностранцев в целях противодействия распространению коронавируса, сообщил 13 марта на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, с 00.00 15 марта будут приостановлены международные пассажирские железнодорожные и воздушные перевозки. Решено ввести полный контроль на всех польских границах, в том числе и внутри Шенгенской зоны. Первоначально запрет введут на 10 дней с возможностью продления.





