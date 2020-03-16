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Россия закроет границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020 10:45 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россия закроет границу с Беларусью из-за коронавируса
Фото из открытых источников

В связи с эпидемией коронавируса Россия закроет границу с Беларусью для передвижения людей, сообщил 16 марта на оперативном совещании премьер-министр России Михаил МИШУСТИН. Об этом передает ТАСС.

Также Мишустин отметил, что предпринят и ряд других упреждающих шагов, подчеркнув, что Россия будет действовать на опережение и делать все возможное, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

Информация о том, что Россия закроет границу с Беларусью, впервые прозвучала 15 марта вечером из уст телеведущего Дмитрия Киселева, который сказал, в частности, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница с Беларусью».

 
 
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Граница для передвижения людей будет закрыта по соображениям карантина
 
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Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей
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