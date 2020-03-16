Хроника коронавируса на утро 16 марта: в Западной Европе — резкий рост числа заболевших

Источник материала: Виртуальный Брест

Крупные страны Европы — Испания, Франция и Германия — последовали примеру Италии и ввели жесткие ограничения, чтобы бороться с распространением коронавируса . Весь мир впервые «обогнал» Китай по числу зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).





Фото: Reuters

По данным на полночь 16 марта, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев коронавируса , 6065 летальных исходов. Примерно половина пациентов выздоровела (около 75 тысяч).

зарегистрировано более 162 тысяч случаев , 6065 летальных исходов. Примерно половина пациентов выздоровела (около 75 тысяч). Количество случаев болезни за пределами Китая впервые превысило количество внутри страны: 81,1 тысячи случаев в Китае — и 81,7 тысячи в других странах.

Оранжевая линия — сумма зараженных в Китае, желтая — сумма зараженных вне Китая. 15 марта две линии встретились — числа сравнялись. Изображение: gisanddata.maps.arcgis.com

впервые превысило количество внутри страны: 81,1 тысячи случаев в Китае — и 81,7 тысячи в других странах. В Китае выздоровели уже 67 тысяч человек — это 75% всех заболевших за все время. Погибли 3,2 тысячи человек, 3,9% от всех пациентов. В Южной Корее количество случаев заболевания достигло 8,1 тыс. (из них 75 смертей и 510 выздоровлений).

выздоровели уже 67 тысяч человек — это 75% всех заболевших за все время. Погибли 3,2 тысячи человек, 3,9% от всех пациентов. В количество случаев заболевания достигло 8,1 тыс. (из них 75 смертей и 510 выздоровлений). В Италии число зараженных превысило 27 тысяч (+ 2,8 тысячи за сутки). За один день погибли 368 человек, общее число жертв болезни достигло 1,8 тысячи. Во всей стране — строгий карантин, но местные жители умудряются петь песни с балконов .

число зараженных 27 тысяч (+ 2,8 тысячи за сутки). За один день погибли 368 человек, общее число жертв болезни достигло 1,8 тысячи. Во всей стране — строгий карантин, но местные жители умудряются . В Иране уже 13,9 тысячи зараженных, 724 погибших и 4,6 тысячи выздоровевших. Вице-президент страны Эсхак Джахангири поправился после заболевания и возвращается к работе.

уже 13,9 тысячи зараженных, 724 погибших и 4,6 тысячи выздоровевших. Вице-президент страны Эсхак Джахангири после заболевания и возвращается к работе. В Испании зафиксировано 7,7 тысячи случаев коронавируса. Всего за день число заразившихся увеличилось на две тысячи, в стране уже 289 летальных исходов (+100 за сутки). Власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Вирус обнаружен у супруги испанского премьера, а также у двух министров. Заражены оказались 5 футболистов и тренеров футбольного клуба «Валенсия».

зафиксировано 7,7 тысячи случаев коронавируса. Всего за день число заразившихся на две тысячи, в стране уже 289 летальных исходов (+100 за сутки). Власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Разрешено выходить на улицу, только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Вирус обнаружен у супруги испанского премьера, а также у двух министров. Заражены оказались 5 футболистов и тренеров футбольного клуба «Валенсия». В Германии зарегистрировано уже 5,8 тысячи случаев (+1200 за сутки), 11 смертей и 46 выздоровлений. Власти Германии приняли решение закрыть границу с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. Новые меры вступают в силу утром 16 марта.

зарегистрировано уже 5,8 тысячи случаев (+1200 за сутки), 11 смертей и 46 выздоровлений. Власти Германии закрыть границу с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. Новые меры вступают в силу утром 16 марта. Во Франции заразились уже 5,4 тысячи человек (+900 за сутки), умерли — 120. Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

заразились уже 5,4 тысячи человек (+900 за сутки), умерли — 120. Премьер-министр Эдуар Филипп о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Четыре страны — соседки Беларуси — Польша, Литва, Латвия и Украина — ввели ограничения на границах. К примеру, Литва (12 заражений) запретит въезд иностранным гражданам с 16 марта, но еще трое суток страну можно будет пересечь транзитом, чтобы вернуться домой. Польша (119 случаев) уже закрыла границу для всех легковых автомобилей.

— на границах. К примеру, Литва (12 заражений) запретит въезд иностранным гражданам с 16 марта, но еще трое суток страну можно будет пересечь транзитом, чтобы вернуться домой. (119 случаев) для всех легковых автомобилей. В России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63 (+4 за сутки).

общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63 (+4 за сутки). В Беларуси, по последним данным Минздрава, 27 пациентов с коронавирусом . Предварительные анализы еще пятерых дали положительный результат , проводится уточняющая диагностика.

Что происходит утром 16 марта 2020 года в мире

За сутки число инфицированных коронавирусом на планете увеличилось более чем на 10 тысяч В США, по последним данным CNN, количество больных достигло почти 3500, жертв уже 65. Национальный институт здравоохранения страны готов начать испытания экспериментальной вакцины.

Правительство России на фоне вспышки коронавируса COVID-19 планирует создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на правительственный антикризисный план.

COVID-19 планирует создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на правительственный антикризисный план. Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу , рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. Авторы передачи Первого канала "Вечерний Ургант" приняли решение не приглашать зрителей на съемки выпусков шоу из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом они сообщили в профиле передачи в Instagram. Ранее в пресс-службе телеканала "Россия-1" ТАСС сообщили, что обсуждается возможность записи программ без участия зрителей в студии из-за распространения коронавируса.

Нефть марки Brent падает на 4 процента

В США впервые испытают вакцину от Сovid-19 В США разработали вакцину против корнавируса нового типа (Сovid-19), которая будет протестирована впервые в Вашингтоне. Американское информагентство AP со ссылкой на представителей властей передает, что испытание пройдет 16 марта в Научно-исследовательском институте здоровья Kaiser Permanente в Сиэтл. Вакцину будут испытывать на здоровом человеке в возрасте 45 лет для выяснения возможных побочных эффектов. Представители властей сообщили, что разработка вакцины для инфицированных пациентов может занять от восьми месяцев до года. Университет Джона Хопкинса, наблюдающий за ходом распространения Сovid-19, сообщает, что в США продолжает расти число заражений и смертей от коронавируса.

Сводка по коронавирусу . Италия, Иран и Испания продолжают оставаться лидерами. Серьезные проблемы во Франции,Германии и Швейцарии. На контроле рост количества больных в США. Смертность в Италии бьет все рекорды-умирает в основном пожилая категория граждан. В Германии один из самых низких показателей смертности-немецкая медицина. Южная Корея и Япония выходят из эпидемии. Рост заболеваний резко сократился.

. Италия, Иран и Испания продолжают оставаться лидерами. Серьезные проблемы во Франции,Германии и Швейцарии. На контроле рост количества больных в США. Смертность в Италии бьет все рекорды-умирает в основном пожилая категория граждан. В Германии один из самых низких показателей смертности-немецкая медицина. Южная Корея и Япония выходят из эпидемии. Рост заболеваний резко сократился. Гонконг показывает рост безработицы. Тренд подтверждает опасение экономистов, что коронавирус и финансовый кризис могут привести к самому серьезному росту безработицы в ведущих экономиках мира.

и финансовый кризис могут привести к самому серьезному росту безработицы в ведущих экономиках мира. Россия предоставила Китаю около 23 тонн медицинских масок, перчаток, защитных очков, одежды и прочих материальных средств.

Число заболевших коронавирусом в Турции за сутки увеличилось в три раза и достигло 18 человек

По состоянию на 15 марта в 85 странах мира не было официально обьявлено о коронавирусе. В основном это островные государства в Карибском море и Тихом океане, а также Черногория, Мьянма, Лаос и КНДР

Хорошие новости по коронавирусу приходят из Китая: без учета провинции Хубей в стране не было новых заражений и новых смертей, в то время как в самом Хубее зафиксировано четыре новых случая заражения, 14 смертей, 816 человек выписаны из больниц.

приходят из Китая: без учета провинции Хубей в стране не было новых заражений и новых смертей, в то время как в самом Хубее зафиксировано четыре новых случая заражения, 14 смертей, 816 человек выписаны из больниц. Трамп призвал с пониманием отнестись к огромным очередям, которые образовались в американских аэропортах в связи с усилением противоэпидемиологических мер по коронавирусу

Актриса Ольга Куриленко заявила, что больна коронавирусом. "Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус . Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!"

В Нидерландах учёные нашли антитела к коронавирусу. Это означает, что в скором времени начнется активное исследование и изготовление вакцины или лекарства. Проблема в том, что вакцины нужно тестировать, а на это уйдет несколько месяцев. «Это самое первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу», — говорит профессор клеточной биологии Франк Гросфельд.

Коронавирус. Чехия. Общенациональный карантин. Чешское правительство приняло решение ввести в республике общенациональный карантин, который продлится с понедельника до 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) 24 марта.

приняло решение ввести в республике общенациональный карантин, который продлится с понедельника до 06:00 по центральноевропейскому времени (08:00 мск) 24 марта. Правительство Аргентины приняло решение закрыть границы для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил президент страны Альберто Фернандес.

На данный момент в Узбекистане выявлены 4 человека с коронавирусом. У дочери и сына первой зараженной пациентки, вернувшейся из Франции, обнаружен коронавирус . Еще один мужчина, прилетевший 15 марта в Ташкент рейсом НУ 272 из Стамбула, заражен вирусом. Все больные пациенты изолированы и помещены в карантин, отмечает Минздрав .

. Еще один мужчина, прилетевший 15 марта в Ташкент рейсом НУ 272 из Стамбула, заражен вирусом. Все больные пациенты изолированы и помещены в карантин, отмечает . Столица Венесуэлы Каракас объявила карантин из-за эпидемии вируса COVID-19. Людям предписывается оставаться дома, закрываются все предприятия. Хотя предприятия многие уже и так давно не работают

622 новых случая инфицирования COVID-2019 в США. Общее число зараженных достигло 3667 человек. А смертей 68 (+11)

Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей — премьер-министр России

Еще два случая COVID-2019 в Узбекистане. 6 в сумме.

Американские врачи начнут 16 марта клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По его данным, испытания проведут специалисты Национальных институтов здоровья и фармацевтической компании Moderna ("Модерна") в одном из исследовательских центров города Сиэтл (штат Вашингтон), где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом в США. Как отметило агентство, вакцина будет тестироваться "на 45 молодых здоровых добровольцах, которые получат экспериментальную дозу".

Жители США в условиях паники из-за распространения нового коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные "наборы для выживания" — телеканал Fox News

Мишустин: Для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан "зеленый коридор". До конца вторника нужно подготовить план первоочередных действий в связи с эпидемией коронавируса

41 новый случай инфицирования COVID-2019 в Пакистане. Общее число зараженных достигло 94 человека.

74 новых случая инфицирования COVID-2019 в Ю. Корее. Общее число зараженных достигло 8236 человек.

Дмитрий Киселёв: Россия закроет границу с Беларусью

В СМИ прозвучала информация, что из-за ситуации с коронавирусом Россия в ближайшее время может закрыть границу с Беларусью. Такую информацию в эфире телеканала «Россия» озвучил ведущий новостей Дмитрий Киселев.