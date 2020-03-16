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Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей

16.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей
Фото из архива

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — сказал Михаил Мишустин. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь массового распространения коронавируса».

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Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. ...
 
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