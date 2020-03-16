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Берегите себя. Профилактика коронавирусной инфекции у пожилых людей

16.03.2020 10:59 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Берегите себя. Профилактика коронавирусной инфекции у пожилых людей
shutterstock.com

Коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путём. Например, когда человек чихает или кашляет рядом с вами. В этом случае капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» в группе особого риска. Именно у тех, кому больше 60 лет, из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным последствиям. Поэтому крайне важно сохранить свое здоровье.

Рекомендации по профилактике

Врачи озвучили свои рекомендации для неработающих пенсионеров.

Постарайтесь реже посещать общественные места. Также, по возможности, не пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ и банков.

Берегите себя. Профилактика коронавирусной инфекции у пожилых людей Ученые выяснили оптимальную температуру для передачи коронавируса

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды — ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. 

Чаще мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза — таким образом вирус может попасть в ваш организм. 

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте. 

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо, не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например давлением, — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.


Берегите себя. Профилактика коронавирусной инфекции у пожилых людей
Фото: БЕЛТА

 
 
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Люди старше 60 лет в группе особого риска, поэтому им очень важно придерживаться рекомендаций по профилактике.
 
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