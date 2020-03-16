Защитная жидкость. Как выбрать антисептики для рук?

Источник материала: Аргументы и факты

Известно, что один из способов передачи коварной инфекции — фекально-оральный, т.е. через недостаточную гигиену рук. Да и воздушно-капельный вариант передачи также может происходить и через руки, когда частицы вируса со слюной вылетают и оседают на поверхностях. Вирус может сохраняться во внешней среде жизнеспособным некоторое время, поэтому шансы заразиться есть. И тут на помощь как раз и приходят небольшие бутылочки с антисептиками. При этом не все знают, как их выбирать, на что обращать внимание и т.д.

Что собой представляют такие средства?

Кожные антисептики — специальный вид обеззараживающих средств. В их состав включаются такие ингредиенты, которые предназначены для борьбы с вирусами и бактериями. Могут быть на водной основе (встречаются не часто), а могут и на спиртовой — последние для кожи не самый лучший вариант, т.к. ее сушат.

Антисептики могут быть разного вида и цвета, но это не самый важный нюанс — больше для различия марок. Основной принцип действия — мгновенное очищение кои от всех микроорганизмов, которые на ней есть. Состав таких средств разнообразен. Основа — спирт. Его в препаратах может быть о 60 до 80%. Но есть и специальные антисептики для рук, предназначенные для детей и аллергиков — в них его будет поменьше. Считается, что для повседневного применения средства, в котором только 60% спирта, будет достаточно.

Также в антисептик могут входить дополнительные компоненты, некоторые из которых обладают лечебным эффектом. К примеру, может быть добавлено вещество триклозан, отличающееся широким спектром действия, преимущественно антибактериальным и противогрибковым. С таким вариантом следует быть поаккуратнее, т.к. вещество может накапливаться в коже и приводить к серьезным проблемам с кожей.

Кроме того, в антисептики добавляются глицерин, обеспечивающий смягчение кожных покровов, разные витамины, естественно, ароматизаторы и красители.

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Виды средств

Чаще всего в быту используются всевозможные гели. Они удобны тем, что не растекаются, не протекают активно, как препараты на водной основе, наносятся экономично и имеют длительный расход.

Использовать его максимально просто — достаточно нанести каплю препарата на руки и тщательно растереть его по поверхности рук и ладоней. Он сам испарится с поверхности, не оставляя ни следа, ни жирной пленки.

Есть варианты выпуска дезинфицирующих средств в виде спреев. Здесь спирта побольше, имеют характерный запах. Стоят такие варианты подороже, чем гелевые. Но при этом принцип действия тот же — просто следует нанести из пульверизатора спрей на руки и растереть его по рукам. Главное — не увлекаться: двух нажатий на распылитель вполне достаточно.

Наиболее практичный вариант, который всегда под руками — салфетки. Это тканевые варианты, пропитанные специальным раствором. Их можно положить в машину, в стол в офисе, в сумочку. Достаточно при необходимости достать одну салфетку и обработать руки. Также ими можно обрабатывать и поверхности рядом с собой, например, стол, руль, клавиатуру и т.д.

Дезинфекторы в виде крема — наименее распространенный вариант. При том они и менее практичные, т.к. преимущественно предназначены для борьбы с бактериями, а не вирусами.

Выбрать можно любой вариант, который вам максимально подходит в зависимости от образа жизни, ежедневных привычек и потребностей.

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Что надо учитывать

Антисептики предназначены строго для обработки рук и поверхностей вокруг. Их нельзя применять для обработки ран и тела в целом. Если антисептик попадает в глаза, их следует промыть водой сразу же. Также исключено применение антисептиков внутрь — если такое произошло, надо принять адсорбент.

Потенциальный вред

Польза антисептиков очевидна — поддержание гигиены рук в условиях, когда более стандартные и привычные средства недоступны.

Однако, отмечают врачи, есть и определенный вред. Слишком активное применение =антисептиков чревато для организма человека. Во-первых, они нарушают собственную микрофлору кожи, на которой в норме живут свои микроорганизмы. Антисептики же убивают все, что есть на кое. Во-вторых, они могут стать причиной развития аллергии и тяжелых кожных проявлений. Также частое применение подобных средств становится причиной того, что бактерии и вирусы адаптируются и становятся невосприимчивыми к компонентам антисептиков — а это довольно серьезная проблема для человечества в целом.