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В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
16.03.2020 11:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
В эфире телеканала
Говоря об эпидемии коронавируса в США, он отметил, что она может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Эксперт привел в пример динамику заболеваемости в Китае. Сейчас она дошла до пика и начала снижаться.
Энтони Фаучи добавил, что в США ограничения на внутренние передвижения пока не рассматриваются.
В мире, по последним данным, заражены уже более 142 тысяч человек, свыше 5,3 тысячи умерли. За пределами Китая наибольшее число инфицированных зафиксировано в Италии - более 20 тысяч.
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После того, как КНР откроет границы и начнет снимать ограничения, может возникнуть новая вспышка заболевания.
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