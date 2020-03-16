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В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае

16.03.2020 11:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
pixabay.com

Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.

В эфире телеканала ABC Фаучи заявил, что после того, как КНР откроет границы и начнет снимать ограничения, может возникнуть новая вспышка заболевания.

Говоря об эпидемии коронавируса в США, он отметил, что она может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Эксперт привел в пример динамику заболеваемости в Китае. Сейчас она дошла до пика и начала снижаться.

Энтони Фаучи добавил, что в США ограничения на внутренние передвижения пока не рассматриваются.

В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
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В мире, по последним данным, заражены уже более 142 тысяч человек, свыше 5,3 тысячи умерли. За пределами Китая наибольшее число инфицированных зафиксировано в Италии - более 20 тысяч.

 
 
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После того, как КНР откроет границы и начнет снимать ограничения, может возникнуть новая вспышка заболевания.
 
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