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Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до 36
16.03.2020 12:50 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси на сегодня зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК
Три пациента выписаны, трое - готовятся к выписке. У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия по утвержденной инструкции. Один из пациентов в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных признаков инфекционного процесса нет.
На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 у 5-ти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Республики Беларусь. Граждане прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.
Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК
За последние сутки выполнено исследование на
Мы хотели бы отметить, что размещение иностранных студентов (из угрожаемых по коранавирусу стран) в контакт-центры себя оправдал. На сегодняшний день в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье» находится 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» - 153, свободных мест вполне достаточно для завершения данного типа ограничительных мероприятий.
По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле 2 тыс. 583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.
Между тем в мире ситуация такова:
(обновляется)
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В Беларуси на сегодня зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава. Три...
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