Как сделать антисептик своими руками?

Источник материала: Аргументы и факты

Антисептики сегодня распространены во всех аптеках и магазинах. Но при этом при желании его вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях из подручных средств. Какие есть рецепты дезинфицирующих растворов и как и-х моно м=сделать самостоятельно?

Рецепт от ВОЗ

Для местного использования в быту Всемирная организация здравоохранения предлагает сразу несколько рецептов. Объемы продуктов рассчитаны на 50 мл средства.

Рецепт 1

Взять следующие компоненты:

Спирт — 800 мл

Глицерин — 14,5 мл

Перекись водорода — около 42 мл

Немного дистиллированной воды

Все компоненты перемешать тщательно и хранить в специальной емкости.

Рецепт 2

Взять в объемных процентах следующие компоненты:

Изопропиловый спирт — 750 мл

Глицерин — 14,5 мл

Перекись водорода — 42 мл

Немного дистиллированной воды

Все также перемешать и расфасовать в емкости.

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Народные рецепты

Один из популярных рецептов домашних антисептиков, который есть в сети, основан на соединении спирта и геля алоэ вера. Для приготовления такого рекомендуют взять:

Спирт медицинский — 160 мл (в идеале 99%, но за отсутствием такового можно использовать и 70%)

Гель алоэ вера — 80 г.

Можно дополнить средство чистой дистиллированной водой в небольшом количестве и эфирными маслами. Это могут быть масло лаванды, жидкий витамин Е и т.д. — буквально по 1-2 капли, не больше.

Еще один вариант рецепта выглядит следующим образом:

50 мл спирта медицинского

30 мл глицерина для смягчения кожи

Компоненты смешать и хранить в герметично закрытой емкости.

Рецептов антисептиков для домашнего применения на основе водки нет, т.к. для эффективности средства нужно, чтобы в нем содержался спирт от 60%.

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Медицинские средства

В качестве средства для обработки рук в домашних условиях можно использовать препараты на основе хлоргексидина. Правда, предварительно стоит проконсультироваться с врачом. Кроме того, такое средство нельзя применять для обработки кожи у детей и людей с аллергическими реакциями.

Обрабатывать руки с хлоргексидином надо чуть дольше, чем с готовым антисептиком. Да и начинает действовать он чуть подольше.