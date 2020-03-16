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Как сделать антисептик своими руками?

16.03.2020 13:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как сделать антисептик своими руками?
Фото из открытых источников

Антисептики сегодня распространены во всех аптеках и магазинах. Но при этом при желании его вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях из подручных средств. Какие есть рецепты дезинфицирующих растворов и как и-х моно м=сделать самостоятельно?

Рецепт от ВОЗ

Для местного использования в быту Всемирная организация здравоохранения предлагает сразу несколько рецептов. Объемы продуктов рассчитаны на 50 мл средства.

Рецепт 1

Взять следующие компоненты:

  • Спирт — 800 мл
  • Глицерин — 14,5 мл
  • Перекись водорода — около 42 мл
  • Немного дистиллированной воды

Все компоненты перемешать тщательно и хранить в специальной емкости.

Рецепт 2

Взять в объемных процентах следующие компоненты:

  • Изопропиловый спирт — 750 мл
  • Глицерин — 14,5 мл
  • Перекись водорода — 42 мл
  • Немного дистиллированной воды

Все также перемешать и расфасовать в емкости.

Как сделать антисептик своими руками?
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Народные рецепты

Один из популярных рецептов домашних антисептиков, который есть в сети, основан на соединении спирта и геля алоэ вера. Для приготовления такого рекомендуют взять:

  • Спирт медицинский — 160 мл (в идеале 99%, но за отсутствием такового можно использовать и 70%)
  • Гель алоэ вера — 80 г.

Можно дополнить средство чистой дистиллированной водой в небольшом количестве и эфирными маслами. Это могут быть масло лаванды, жидкий витамин Е и т.д. — буквально по 1-2 капли, не больше.

Еще один вариант рецепта выглядит следующим образом:

  • 50 мл спирта медицинского
  • 30 мл глицерина для смягчения кожи

Компоненты смешать и хранить в герметично закрытой емкости.

Рецептов антисептиков для домашнего применения на основе водки нет, т.к. для эффективности средства нужно, чтобы в нем содержался спирт от 60%.

Как сделать антисептик своими руками?
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Медицинские средства

В качестве средства для обработки рук в домашних условиях можно использовать препараты на основе хлоргексидина. Правда, предварительно стоит проконсультироваться с врачом. Кроме того, такое средство нельзя применять для обработки кожи у детей и людей с аллергическими реакциями.

Обрабатывать руки с хлоргексидином надо чуть дольше, чем с готовым антисептиком. Да и начинает действовать он чуть подольше.

 
 
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ОЗ предложила свои рекомендации по приготовлению антисептиков в домашних условиях.
 
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