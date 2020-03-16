Как сделать антисептик своими руками?

Антисептики сегодня распространены во всех аптеках и магазинах. Но при этом при желании его вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях из подручных средств. Какие есть рецепты дезинфицирующих растворов и как и-х моно м=сделать самостоятельно?
Рецепт от ВОЗ
Для местного использования в быту Всемирная организация здравоохранения предлагает сразу несколько рецептов. Объемы продуктов рассчитаны на 50 мл средства.
Рецепт 1
Взять следующие компоненты:
- Спирт — 800 мл
- Глицерин — 14,5 мл
- Перекись водорода — около 42 мл
- Немного дистиллированной воды
Все компоненты перемешать тщательно и хранить в специальной емкости.
Рецепт 2
Взять в объемных процентах следующие компоненты:
- Изопропиловый спирт — 750 мл
- Глицерин — 14,5 мл
- Перекись водорода — 42 мл
- Немного дистиллированной воды
Все также перемешать и расфасовать в емкости.
Народные рецепты
Один из популярных рецептов домашних антисептиков, который есть в сети, основан на соединении спирта и геля алоэ вера. Для приготовления такого рекомендуют взять:
- Спирт медицинский — 160 мл (в идеале 99%, но за отсутствием такового можно использовать и 70%)
- Гель алоэ вера — 80 г.
Можно дополнить средство чистой дистиллированной водой в небольшом количестве и эфирными маслами. Это могут быть масло лаванды, жидкий витамин Е и т.д. — буквально по 1-2 капли, не больше.
Еще один вариант рецепта выглядит следующим образом:
- 50 мл спирта медицинского
- 30 мл глицерина для смягчения кожи
Компоненты смешать и хранить в герметично закрытой емкости.
Рецептов антисептиков для домашнего применения на основе водки нет, т.к. для эффективности средства нужно, чтобы в нем содержался спирт от 60%.
Медицинские средства
В качестве средства для обработки рук в домашних условиях можно использовать препараты на основе хлоргексидина. Правда, предварительно стоит проконсультироваться с врачом. Кроме того, такое средство нельзя применять для обработки кожи у детей и людей с аллергическими реакциями.
Обрабатывать руки с хлоргексидином надо чуть дольше, чем с готовым антисептиком. Да и начинает действовать он чуть подольше.