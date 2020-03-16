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Тише пульс — дольше живёшь. Каким он должен быть в норме?

16.03.2020 13:42 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тише пульс — дольше живёшь. Каким он должен быть в норме?
Есть гипотеза, что сердце (как и любой механизм) имеет определённый срок службы. © / Михаил Мокрушин / РИА Новости

Что мы знаем про пульс? Что в норме он должен быть 60–80 ударов в минуту. Что в Китае по нему ставят диагноз, а у нас такого серьёзного значения ему не придают.

Возможно, вы удивитесь, но пульс приобретает всё большее значение и в западной научной медицине. В последние годы представления о пульсе, или, как говорят врачи, о ЧСС (частота сердечных сокращений), сильно изменились.

Прогноз по пульсу

«Долго нормальной частотой пульса действительно считали 60—80 уд./мин., — рассказывает врач-кардиолог, профессор, проректор по региональному развитию и заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Васюк. — Но в последнее время были проведены большие исследования, в которых сотни тысяч человек наблюдались в течение нескольких десятилетий. В результате выяснилось, что у здоровых оптимальный пульс составляет 55–60 уд./мин. Если сердце сокращается чаще или реже, это повышает риск ряда сердечно-сосудистых заболеваний. 

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Изучение ЧСС при болезнях сердца и сосудов показало, что чем она больше, тем выше риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений, в том числе и смерти от таких заболеваний. Поэтому повышенную частоту сердечных сокращений стали официально рассматривать как независимый фактор риска. Теперь учащённый пульс стоит в одном ряду с другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний — курением, высоким холестерином, ожирением, сахарным диабетом, высоким потреблением соли и т. д.

В результате учёные пересмотрели нормы ЧСС, и сегодня считается, что у больных с ишемической болезнью сердца пульс должен быть меньше 70 уд./мин., при артериальной гипертонии и хронической сердечной недостаточности — меньше 80 уд./мин. Если он выше — существенно повышается риск осложнений и смерти. Поэтому, чтобы ЧСС стала ниже этих значений — одна из целей лечения, так же как и снижение повышенного артериального давления, холестерина и других факторов риска.

Есть объяснение этим эффектам. Чем чаще пульс, тем короче диастола — это время отдыха сердечной мышцы между сокращениями сердца. Именно в диастолу к ней притекает 90–95% крови. Чем меньше частота сокращений, тем длиннее диастола и тем больше кислорода получает сердце. 

При артериальной гипертонии потребности сердца в кислороде растут, ведь оно работает с повышенной нагрузкой, проталкивая кровь в суженные периферические артерии. Из-за этого развивается гипертрофия сердечной мышцы, и ей требуется ещё больше кислорода и питательных веществ.

Есть гипотеза, согласно которой любое сердце запрограммировано на определённое число сокращений. Соответственно чем реже ЧСС, тем дольше оно сможет активно работать. Но она подтверждается лишь для ЧСС в диапазоне от 55 до 70–80 уд./мин., а их снижение менее 55 оказывает такое же неблагоприятное влияние на прогноз, как и повышение более 70–80 уд./мин.».

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С появлением фитнес-браслетов, без которых теперь не могут жить не только биохакеры, но и практически все, кто хоть немного думает о ЗОЖ, значение пульса сильно возросло. На него завязаны многие параметры здоровья, которые автоматически определяют эти умные девайсы. Они могут по пульсу определять уровень физической нагрузки, оптимальной для снижения веса, и сообщать об этом пользователю. Для расчёта таких важных показателей, как уровень кислорода в крови, уровень стресса, степень физической тренированности, и некоторых других необходима частота пульса. Наконец, для сердечников есть гаджеты, которые могут послать сигнал SOS, если пульс стал угрожающим для жизни.

Все эти умные устройства позволяют ещё и проводить исследования, которые раньше были невозможны. Например, фитнес-браслеты, отслеживая пульс в течение долгого времени, рассчитывают такой показатель, как средний пульс в покое в течение суток (до них пульс могли определять только эпизодически). Этот подход уже позволил сделать несколько открытий. Об этом свидетельствует огромное исследование в США, в котором участвовали 92,5 тыс. американцев. Оно опубликовано на днях в очень влиятельном научном журнале Public Library of Science (PLOS). Участников наблюдали около года, анализируя информацию, полученную с помощью фитнес-браслетов.

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Вот главные результаты. Средний пульс в покое у американцев был 65,5 уд./мин. Но вообще он колебался в широких пределах, были люди со средним пульсом и 40 уд./мин., и 109 ударов. Но у 95% мужчин ЧСС была в интервале от 50 до 80 уд./мин., а у 95% женщин — от 53 до 82. Во всех возрастных группах средний пульс в покое возрастал у людей до 50 лет, а потом снижался. Но у женщин в любом возрасте сердце билось чуть быстрее. У представительниц прекрасного пола, находящихся в детородном возрасте, был обнаружен интересный феномен: пульс у них колебался больше, чем у мужчин и других женщин. Исследователи объясняют это разными фазами месячного цикла. Они полагают, что с помощью фитнес-браслета можно создавать индивидуальный график пульса, показывающий, на какой фазе цикла женщина находится, и использовать это, например, для контрацепции.

А вот ещё одно открытие: необъяснимое увеличение среднего пульса в покое предшествовало проявлению острой инфекции или обострению бронхиальной астмы. Это тоже можно применять в ранней диагностике и профилактике таких болезней.

По мнению исследователей, со временем средний пульс в покое будут использовать как уникальный источник индивидуальных физиологических данных. Они уверены, что у каждого человека есть свой особый график этого показателя и, анализируя его на протяжении большого промежутка времени, скоро можно будет получать информацию не только о сердечно-сосудистой системе пациента, но и о состоянии лёгких, выявлении инфекционных заболеваний, репродуктивном здоровье и многом другом.

 
 
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Если у вас сердце сокращается 55–60 раз в минуту, вам очень повезло.
 
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