Молочная кухня. Кто имеет право на бесплатные продукты для маленьких детей?

Источник материала: Аргументы и факты

Молочной кухней в Советском Союзе называлось учреждение общественного питания, в котором готовили пищевые смеси и прикорм для детей, нуждавшихся в дополнительном питании или находившихся на лечении. Всё делалось по строгой рецептуре с соблюдением санитарного режима и технологии. Питание выдавали в специальных раздаточных пунктах бесплатно. Это была очень хорошая форма поддержки молодым семьям.

- С развалом СССР молочные кухни стали постепенно закрываться, - рассказала «АиФ» адвокат Минской областной коллегии адвокатов Елена КАГАРЛИЦКАЯ. - Например, в Минске одним из последних в 2011 году прекратило работу учреждение на улице Руссиянова.

По словам эксперта, с тех пор приготовление питания для детей, которые находятся на лечении, организовали непосредственно в самих учреждениях здравоохранения.

Детей, которые получали питание бесплатно в качестве меры социальной поддержки, полностью перевели на детское питание, произведенное предприятиями молочной отрасли.





Льгота осталась

Получить продукты бесплатно можно и сегодня для детей первых двух лет жизни. Это одна из форм государственной адресной социальной помощи, предусмотренной Указом главы государства от 19 января 2012 г. №41.

- Помогут продуктами семьям, которые по объективным причинам имеют среднедушевой доход ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.

Сегодня этот показатель составляет 239,87 рубля. Чтобы определить среднедушевой доход вашей семьи, сложите доходы всех её членов за последний год, затем разделите на 12 и на количество членов семьи. Если получилось меньше 239,87 руб. на человека (по данным на март), можно смело обращаться за государственной адресной социальной помощью.

Учитываются доходы как в натуральной, так и в денежной форме, в том числе пособие по уходу за ребенком до трех лет. Члены семьи на дату обращения за помощью должны проживать совместно и вести общее хозяйство.

Важно знать - семьям при рождении и воспитании двойни или более детей помощь предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода.

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Куда обращаться?

- Для решения вопроса о назначении адресной социальной помощи одному из родителей нужно подать документы в орган по труду, занятости и социальной защиты по месту жительства или месту пребывания.

Решение по вашему вопросу должны принять в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления и представления всех документов.

При этом можно получить бесплатно только те продукты и в том количестве, которые указаны в рекомендациях участкового врача-педиатра по рациону ребенка в соответствии с его состоянием здоровья и с учетом примерных месячных наборов продуктов питания для детей, утверждаемых Совмином. Речь идёт только о продуктах отечественного производства.

Периодичность получения в течение месяца определяет семья. Но если запоздали с получением, то сделать это, например, сразу за два месяца уже не получится.

В случае непереносимости определенного продукта питания либо при наличии у ребёнка заболеваний, требующих лечебного питания, это указывается в выписке из медицинских документов.

Если ребенка оформили в учреждение дошкольного образования с длительностью пребывания менее 24 часов, право на обеспечение продуктами питания сохраняется в полном объеме.

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Какие нужны документы

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями врача-педиатра участкового (врача-педиатра, врача общей практики) по рациону ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о заключении брака;

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей;

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки - для лиц, назначенных опекунами ребенка;

копия решения суда об усыновлении (удочерении) - для семей, усыновивших (удочеривших) детей;

копия решения суда о признании отцовства, или свидетельство об установлении отцовства, или справка о записи акта о рождении;

выписка (копия) из трудовой книжки или иные документы, подтверждающие занятость трудоспособного отца;

карта учета льготного отпуска лекарственных средств и перевязочных материалов - для лиц, имеющих право на такую льготу;

договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением - для граждан, заключивших указанный договор;

сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения (для отдельных категорий - за 3 месяца).

Почему могут не дать

Вам откажут в выдаче бесплатных продуктов, если, например, отец ребёнка не работает (притом что он является трудоспособным) или занят на условиях неполного рабочего времени по своей инициативе. Есть и другие критерии, их полный перечень указан в Указе №41.

В том числе продукты не дадут, если семья имеет в Беларуси в собственности более одного жилого помещения (за исключением многодетных семей), если член семьи сдаёт по договору найма жилое помещение и т. д.

Указанные исключения опять-таки не касаются семей при рождении и воспитании двойни или более детей.

- До 2017 года одним из оснований для отказа был также любой выездной туризм одного из родителей в течение 12 месяцев с даты обращения. Проверяли штампы в паспорте, - утверждает Елена Кагарлицкая.



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А КАК У СОСЕДЕЙ?

О том, как молочная кухня работает в Москве, «АиФ» рассказала молодая мама Евгения ЮЩЕНКО.

- Первые полгода мне выдавали молоко, творог и смеси для искусственного кормления. Потом начали добавлять в рацион каши, сладкие, овощные и мясные пюре, соки. Продуктовый набор реально помогал, особенно с введением прикорма. Ребёнок буквально сметал баночки! Всё очень хорошего качества. Я как-то посчитала стоимость всех выданных нам за месяц продуктов по ценам супермаркета. Вышло примерно 220 белорусских рублей в пересчёте.

Пункт выдачи находится в соседнем с моей поликлиникой здании. Работница в окошке выдаёт коробки с продуктами мамам.

Однако пока что такая поддержка - только в Москве, я не слышала, чтобы аналогичная была даже в Подмосковье. Мои челябинские подруги смеялись в голос, когда я рассказала им о молочной кухне. У них в голове рисуется образ чего-то отсталого: большая очередь, где все стоят с тарами, в которые тётя вливает молоко непонятного происхождения из чана… Но, когда я делюсь подробностями, все в шоке.

Евгений ОЛЕЙНИК