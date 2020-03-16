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Число случаев коронавируса в Беларуси выросло до 36
16.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Таким образом, в Республике Беларусь на сегодняшний момент зарегистрировано 36 пациентов с положительным, лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса. Три пациента выписаны, трое – готовятся к выписке. У 8 имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.
За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.
В пресс-службе Минздрава отметили, что размещение иностранных студентов (из неблагоприятных по коранавирусу стран) в контакт-центры себя оправдал. На сегодняшний день в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье» находится 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» — 153, свободных мест вполне достаточно для завершения данного типа ограничительных мероприятий.
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> В Беларуси на сегодня зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщает в пресс-служба Минздрава. – На...
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