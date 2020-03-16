Посещение медучреждений желательно ограничить

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе с выявленными случаями коронавирусной инфекции в Республике Беларусь, принят ряд организационных мер, которые направлены на ограничение посещений медицинских учреждений.





При наличии симптомов острой респираторной инфекции, таких как повышение температуры тела, выраженные катаральные явления, кашель, затруднение дыхания необходимо вызвать медицинских работников на дом.

Диспансерной группе лиц старше 60 лет необходимо ограничить посещения мест массового пребывания людей, в том числе амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. Родителям со здоровыми детьми и беременным женщинам следует воздержаться от плановых посещений амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения.

Специалисты еще раз напоминают основные правила, выполнение которых позволит существенно снизить риск инфицирования респираторными вирусами, в том числе вирусами гриппа и коронавирусами нового типа (COVID-19):

Правило 1. Соблюдайте гигиену рук! Чистые руки — это гарантия того, что вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности. Как можно чаще, особенно, после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды, мойте руки водой с мылом или используйте средство для дезинфекции рук. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие салфетки, чтобы иметь возможность в любой обстановке очистить руки. Эти простые меры удалят вирусы с ваших рук!

Правило 2. Проводите регулярную влажную уборку помещения, где вы находитесь, чистку и дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Обратите, прежде всего, внимание на дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаетесь в быту и на работе. Поддерживать чистоту поверхностей — одно из самых простых, но самых важных правил! Как можно чаще и регулярно проветривайте помещение и увлажняйте воздух любыми доступными способами в помещении, где вы находитесь.

Правило 3. Избегайте многолюдных мест или сократите время пребывания в местах большого скопления людей (общественный транспорт, торговые центры, концертные залы и др.). Избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, у которых имеются признаки респираторной инфекции (например, кашляют, чихают). Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии (до прекращения сезона заболеваемости ОРИ).

Виктория ПРАЖЕНИК,

главный врач УЗ «Несвижская ЦРБ».