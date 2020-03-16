У пяти студентов БГУ – положительный тест на коронавирус

Источник материала: Аргументы и факты

Вечером 13 марта и в ночь на 14 марта часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт со студентом, у которого был выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию, были помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования.

Студент, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, сын гражданина, который вернулся из эпидемиологически неблагополучной страны – Северной Италии – и скрыл информацию об этом, а также отказался от тестирования на въезде в Беларусь. Как заявили на пресс-конференции представители Минздрава Беларуси, данный случай дал порядка 90 «контактов первого уровня».

Позже у гражданина был выявлен РНК коронавируса, и он стал источником последующего распространения инфекции среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть «контактов первого уровня» проживают в общежитиях. Сейчас в этих зданиях проводятся мероприятия санитарно- эпидемиологического надзора. По сообщению пресс-службы Минздрава Беларуси, в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения и прохождения санитарно-противоэпидимических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом.

У пяти госпитализированных студентов предварительный тест на коронавирус дал положительный результат, сейчас проводится уточняющая диагностика. На сегодняшний момент все студенты чувствуют себя удовлетворительно. Признаков заболевания ни у кого из них не выявлено.

При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть госпитализированных будет отпущена.

Правила безопасности

В ведомстве обращают внимание и на то, что принимаются все меры по информированию населения, разъясняются правила поведения для людей, вернувшихся из-за границы, а также меры направленные на распространение инфекции. Как говорит руководитель ВОЗ Тедрос Аданом ГЕБРЕИСУС: «Общайтесь с вашими людьми о рисках и о том, как они могут защитить себя. Найдите, изолируйте, проверьте и обработайте каждый случай и проследите каждый контакт. Готовьте свои больницы. Защитите и обучите своих работников здравоохранения. И давайте все будем присматривать друг за другом, потому что мы нужны друг другу».

К сожалению, эпидемиологическое расследование каждого случая показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок. До сих пор встречаются факты непонимания со стороны граждан — попытки выхода из учреждений здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемиологически неблагоприятные регионы, а также адреса пребывания и т.д. Минздрав призывает четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы.