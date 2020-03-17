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В США в Сиэтле начали испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

17.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В США в Сиэтле начали испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

В Соединенных Штатах Америки начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Первую инъекцию сделали в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщило информационное агентство AP.

Прототип вакцины обозначили mRNA-1273. Он разработан Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna. По сообщению AP, риска заразиться участники эксперимента не имеют.

При условии успешных испытаний вакцина поступит в широкое использование не раньше, чем через год-полтора.

Вакцину против коронавируса разрабатывает и компания Inovio Pharmaceuticals. Начало испытаний планируется в апреле в США, Китае и Южной Корее.

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В Соединенных Штатах Америки начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Первую инъекцию сделали в исследовательском институте Kaiser...
 
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