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В США в Сиэтле начали испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
17.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Соединенных Штатах Америки начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Первую инъекцию сделали в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщило информационное агентство
Прототип вакцины обозначили mRNA-1273. Он разработан Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna. По сообщению AP, риска заразиться участники эксперимента не имеют.
При условии успешных испытаний вакцина поступит в широкое использование не раньше, чем через год-полтора.
Вакцину против коронавируса разрабатывает и компания Inovio Pharmaceuticals. Начало испытаний планируется в апреле в США, Китае и Южной Корее.
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В Соединенных Штатах Америки начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Первую инъекцию сделали в исследовательском институте Kaiser...
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