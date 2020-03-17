Россия закрывает границы для въезда иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.