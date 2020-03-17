Вечер 16 марта, продолжаем рассказывать читателям о том, какие страны какие меры принимают в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса.
Правительство РФ решило из-за коронавируса с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства - кабмин. Ограничения на въезд с 18 марта по 1 мая не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов, постоянно проживающих в РФ лиц – кабмин РФ. Мишустин: меры РФ по ограничению въезда иностранцам соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер.
Россия закрывает границы для въезда иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.
РЖД прекращает сообщение с Казахстаном из-за коронавируса — компания
Вице-губернатора Петербурга Соколова проверяют на коронавирус после посещения стран Европы - пресс-служба
Великобритания зарегистрировала 171 новый случай коронавируса и 18 смертей, общее число случаев заболевших достигло 1543, 53 скончались — Минздрав
Премьер-министр Великобритании призвал жителей королевства прекратить контакты, без которых можно обойтись, и исключить какие-либо путешествия в качестве меры по борьбе с коронавирусом. "Настало время прекратить маловажные контакты с окружающими, это особенно важно для тех, кому старше 70, беременным женщинам и лицам с заболеваниями", - заявил Джонсон, выступая в Вестминстере. Кроме того, Джонсон подчеркнул необходимость прекратить поездки и рекомендовал британцам работать из дома, избегать пабов, клубов и театров.
Украина не планирует запрещать экспорт зерна — высокопоставленный источник Reuters в правительстве
Режим повышенной готовности для всех органов управления в Крыму вводится с 17 марта из-за распространения в мире нового типа коронавируса, сообщается на сайте правительства республики.
В московских синагогах ограничат число посетителей из-за коронавируса – Федерация Еврейских общин России
Канада закрывает границы и запрещает въезд иностранцам — премьер
МИД Белоруссии сожалеет о решении РФ по закрытию границы, ждет конкретной официальной информации о параметрах выполнения этой меры - пресс-секретарь
Правительство РФ внесло в Госдуму проект о запрете высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников
Минфин РФ переносит из-за коронавируса все свои массовые мероприятия, в том числе коллегию министерства с 23 марта - Минфин
Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают молитвы во всех мечетях на 4 недели.
Правительство Испании приняло решение установить контроль на сухопутных границах, смогут въезжать только испанцы и иностранцы в экстренных случаях
Коронавирус дошел до Гренландии - там зафиксирован первый случай заражения
Министр обороны США и его заместитель помещены в карантин
Одесса:
Техники и военнослужащих на улицах французских городов все больше. Армия обеспечивает контроль и порядок
Пентагон отменил крупнейшие учения на территории Африки «African Lion» из-за опасений заражения личного состава коронавирусом. Они перенесены на 2021 год
Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ на 16 марта. Подтверждено 55155 случаев заражения, из них 24747 - в Италии. В регионе скончалось 2303 заболевших.
Из-за коронавируса в Германии запретили проводить религиозные обряды. Пастор Рюдигер Пенцек не растерялся и перенес воскресную службу в YouTube, призвав прихожан не паниковать. "Страх и паника распространяются быстрее, чем коронавирус", - сказал он
Улыбнитесь, чо уж там...
Курсирование международных поездов из РФ в Казахстан и обратно приостановлено в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Ограничение будет действовать до особых указаний
Лондонский театр Ковент-Гарден закрывается в связи с коронавирусом
Аэрофлот расширил список отменяемых из-за коронавируса рейсов, перестанет летать в Казахстан
Израиль готовится переоборудовать 4 гостиницы в карантинные участки.
Lufthansa сократит расписание рейсов до 90%
В настоящее время в США зарегистрировано более 4000 подтвержденных случаев коронавируса.
Макрон: такси и отели могут работать бесплатно для медиков. Расходы покроет государство.
Франция вводит ограничения на поездки по стране с полудня вторника, меры продлятся минимум две недели - Макрон
В Армении 15 новых случаев заражения коронавирусом: Минздрав
Границы ЕС и Шенгенской зоны со вторника закрывают минимум на 30 дней — Макрон
Мы находимся в состоянии войны за здоровье - Макрон
Сан-Франциско закрывается, жители должны будут оставаться дома, за исключением основных нужд
Список отмененных или приостановленных соревнований на данный момент: Лига чемпионов и Лига Европы; сезон в НХЛ; сезон в НБА; чемпионат Англии по футболу (до 4 апреля); чемпионат Германии по футболу (до 2 апреля); чемпионат Испании по футболу (срок — две недели); чемпионат Италии по футболу (до 3 апреля); чемпионат Франции по футболу (на неопределенный срок); чемпионат Голландии по футболу (до 31 марта); чемпионат мира по спортивной ходьбе (Минск, на неопределенный срок); чемпионат мира по фигурному катанию (Монреаль, Канада, 18–22 марта); этап Кубка мира по биатлону (Осло, Норвегия, 20–22 марта); этапы Кубка мира по лыжным гонкам (Квебек, Канада, 14–15 марта, Миннеаполис, США, 18 марта и Кэнмор, Канада, 20–22 марта); «Гран-при Австралии», «Гран-при Бахрейна» и «Гран-при Вьетнама». Старт сезона в «Формуле-1» отложен до конца мая; сезон Единой лиги ВТБ; все мужские теннисные турниры (срок отмены — шесть недель); все женские теннисные турниры (до 20 апреля); финал Кубка федерации по теннису Международная федерация баскетбола (ФИБА) с 13 марта приостановила все соревнования; все велотурниры под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI); чемпионат мира по хоккею с мячом (Иркутск, 29 марта — 5 апреля); юниорский чемпионат мира по хоккею (Анн-Арбор/Плимут, США, 16–26 апреля); женский чемпионат мира по керлингу (Принс-Джордж, Канада, 14–22 марта); чемпионат мира по прыжкам с трамплина (Планица, Словения, 19–22 марта); веломногодневка «Джиро д’Италия» (Италия, 9–31 мая). Список соревнований под угрозой (официального решения пока нет): Олимпиада-2020 (Токио, Япония, 24 июля–29 августа); Евро-2020 (12 городов, 12 июня–12 июля); чемпионат мира по хоккею (Цюрих/Лозанна, Швейцария, 8–24 мая).
Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запрещены в Подмосковье до 10 апреля – постановление
Саудовская Аравия в ближайшие дни созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу - правительство Испании после переговоров премьера с наследным принцем. Саммит "двадцатки" пройдет в виртуальном формате — правительство Испании
В Киеве подтвердили 2 новых случая инфицирования коронавирусом. Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный.
Общенациональный карантин в США не планируется — Трамп
Франция сообщает о 1210 новых случаях коронавируса за сутки и 21 новой смерти, общее число заболевших возросло до 6 633, 148 скончались — власти
Трамп заявил, что в худшем случае вспышка коронавируса может закончиться к июлю или августу или позже
Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию - Макрон
Тотальный домашний карантин введен уже в трех больших странах Европы - Италии, Испании и Франции. Выходить из дома можно только по уважительной причине.
Число случаев коронавируса в США превысило 4,2 тыс, увеличившись более чем вдвое за три дня - университет Хопкинса
В Армении выявлены еще семь случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 52 — минздрав
Американские биржи на закрытии рухнули на 12,5%
УЕФА во вторник объявит о том, что чемпионат Европы-2020 перенесен из-за коронавируса, сообщает Financial Times.
На этой "оптимистичной" ноте мы прекращаем трансляцию сегодня вечером, до завтра...