Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки 13 903 человека заразились новым коронавирусом COVID-19 в мире, из них 29 - на территории материкового Китая. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает РИА Новости .

Общее число заразившихся в мире составляет сейчас 167 511.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 862 человека, большая их часть (848) - за пределами КНР.

Число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, за пределами Китая их зафиксировано 3388.



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Также сообщается, что вирус распространился из Китая уже на 151 страну.

На прошлой неделе, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.