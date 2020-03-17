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Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
17.03.2020 07:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
NACHO DOCE /
За последние сутки 13 903 человека заразились новым коронавирусом COVID-19 в мире, из них 29 - на территории материкового Китая. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает
Общее число заразившихся в мире составляет сейчас 167 511.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 862 человека, большая их часть (848) - за пределами КНР.
Число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, за пределами Китая их зафиксировано 3388.
Также сообщается, что вирус распространился из Китая уже на 151 страну.
На прошлой неделе, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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Общее число заразившихся в мире составляет сейчас 167 511.
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