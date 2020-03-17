Вирусолог рассказала, как сделать антисептик в домашних условиях

Источник материала: Вороновская газета





Врач-вирусолог Евгения Селькова, заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, рассказала, как сделать антибактериальное средство в домашних условиях. Существует несколько способов, передает «Вечерняя Москва» .

Для изготовления антисептика понадобятся глицерин, спирт, дистиллированная вода и перекись водорода. Нужно смешать 14,5 миллилитра глицерина вместе с 750 миллилитрами изопропилового или 800 миллилитрами обычного спирта. Его можно заменить крепким алкоголем (не менее 70 градусов) в таком же объеме. Кроме этого в смесь нужно добавить 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода.

Второй рецепт антисептика более лаконичен. Для него потребуются только гель алоэ и 160 миллилитров медицинского спирта: чем выше процент, тем эффективнее получится средство. Еще одна формула антибактериального средства требует столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, чайную ложку сока алоэ и пять граммов хлоргексидина. Полученный раствор следует оставить на некоторое время.

При этом вирусолог подчеркнула, что использование подобного средства не заменит мытье рук водой и мылом. Большинство медиков считают, что грамотная гигиена рук лучше помогает бороться с инфекцией, чем дезинцифицирующие средства. Селькова порекомендовала сочетать оба способа – сначала мыть руки, а потом уже пользоваться антисептиком или спиртосодержащими влажными салфетками.

Кроме того, защитить от коронавируса помогут полоскание горла и даже элементарный этикет. Следует отказаться от рукопожатий, заменив их другими жестами приветствия, а также держаться на расстоянии в метр от собеседника.

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