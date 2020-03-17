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Из-за аномально теплой зимы наблюдается ранняя активизация клещей в природе

17.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Из-за аномально теплой зимы наблюдается ранняя активизация клещей в природе
– Из-за аномально теплой зимы наблюдается ранняя активизация клещей в природе, увеличивается период их активности, – отметила в беседе pinsknews.by врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович и рассказала, как защититься от нападения паразитов.

Что необходимо  знать о клещах?

  • клещ может часами ползать по одежде, пока не укусит;
  • в дом клещей могут принести кошки, собаки;
  • паразит может затаиться в лукошке с грибами, в букете цветов;
  • клещи нападают на людей и животных не только в лесу, но и в городских парках и скверах;
  • укусы клещей в начале не вызывают боли, так как слюна паразита обладает обезболивающим эффектом;
  • благодаря наличию шипиков на хоботке клеща, извлечь его удается не всегда просто.

Чтобы защитить себя от нападения клещей нужно:

  • в лес надевать вещи, максимально закрывающие тело, чтобы клещ не мог пробраться через воротниковую зону, рукава, брючины;
  • не забывайте о специальных средствах защиты — спреях и мазях. Важный момент: клещи относятся к паукообразным, поэтому для защиты от них не подходят средства от насекомых;
  • вопреки интернет-мифам, клещи не десантируются на своих жертв с деревьев и кустов. Они выжидают на стебельках травы и цепляются за одежду людей и шерсть животных лапками. Очень часто это случается возле тропинок, так как клещей привлекает запах людей и животных. Попав на одежду или открытый участок тела, клещ ползет вверх, выбирая участок с тонкой кожей. Наиболее часто он впивается в кожу в паху, под мышками, под коленями, за ушами и в области шеи. В поисках более «вкусного» места клещ может ползать по телу несколько часов. Именно поэтому по возвращению с прогулки важно сразу же обследовать одежду и себя и внимательно осматреть сопровождающих человека животных (собак).

Как действовать в случае укуса клещей?

Если во время или после похода в лес или в другое время клещ все-таки присосался к телу, то необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (к инфекционисту, терапевту, врачу общей практики, педиатру, любому дежурному врачу-специалисту в приемном отделении, в травматологическом пункте) для получения экстренного профилактического лечения лекарственными препаратами. Лечение должно быть начато не позднее 72 часов с момента укуса клеща.

Исследование клеща не является обязательным. По желанию граждан клещи доставляются на исследование самостоятельно. Для этого снятого клеща помещают в закрытый крышкой флакон  с кусочком ваты, смоченной водой. До момента доставки хранить в холодильнике.

Исследование клещей на Лайм-боррелиоз проводится в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии по адресу ул. Кустарная, 21, кабинет №1 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, тел. 32-48-30.

Исследование клещей производится, в основном, на платной основе. Стоимость исследования — 9 руб. 95 коп. Имеются категории граждан, которым предусмотрены скидки в размере 30% от сформированной стоимости, а так же категории граждан, которые могут исследовать клеща на бесплатной основе. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 32-48-30. Клещ может исследоваться в течение 2-х недель после его снятия с тела человека, как в живом, так и не живом виде.

Помните, что чем раньше начато профилактическое лечение, тем эффективнее оно будет!

 
 
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> – Из-за аномально теплой зимы наблюдается ранняя активизация клещей в природе, увеличивается период их активности, – отметила в беседе pinsknews.by врач-валеолог УЗ...
 
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