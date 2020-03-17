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Из-за аномально теплой зимы наблюдается ранняя активизация клещей в природе
17.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Что необходимо знать о клещах?
Чтобы защитить себя от нападения клещей нужно:
Как действовать в случае укуса клещей?
Если во время или после похода в лес или в другое время клещ все-таки присосался к телу, то необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (к инфекционисту, терапевту, врачу общей практики, педиатру, любому дежурному врачу-специалисту в приемном отделении, в травматологическом пункте) для получения экстренного профилактического лечения лекарственными препаратами. Лечение должно быть начато не позднее 72 часов с момента укуса клеща.
Исследование клеща не является обязательным. По желанию граждан клещи доставляются на исследование самостоятельно. Для этого снятого клеща помещают в закрытый крышкой флакон с кусочком ваты, смоченной водой. До момента доставки хранить в холодильнике.
Исследование клещей на Лайм-боррелиоз проводится в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии по адресу ул. Кустарная, 21, кабинет №1 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, тел. 32-48-30.
Исследование клещей производится, в основном, на платной основе. Стоимость исследования — 9 руб. 95 коп. Имеются категории граждан, которым предусмотрены скидки в размере 30% от сформированной стоимости, а так же категории граждан, которые могут исследовать клеща на бесплатной основе. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 32-48-30. Клещ может исследоваться в течение 2-х недель после его снятия с тела человека, как в живом, так и не живом виде.
Помните, что чем раньше начато профилактическое лечение, тем эффективнее оно будет!
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> – Из-за аномально теплой зимы наблюдается ранняя активизация клещей в природе, увеличивается период их активности, – отметила в беседе pinsknews.by врач-валеолог УЗ...
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