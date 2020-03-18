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Госаптеки Брестской области обеспечены масками и антисептиками в достаточном объеме

18.03.2020 09:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Аптеки Брестского торгово-производственного РУП "Фармация" обеспечены масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами в достаточном объеме. Они поступают ежедневно, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Елена Ломеко.

Госаптеки Брестской области обеспечены масками и антисептиками в достаточном объеме

Аптеки сети готовы удовлетворить повышенный спрос на средства защиты. Их объемы по сравнению с предыдущими месяцами значительно увеличились, "Фармация" стала работать с большим числом поставщиков. В частности, предприятия "Беллегпрома" шьют многоразовые медицинские маски. Изделия изготавливаются из различных материалов: хлопчатобумажные, из марли, льна. Также предлагаются одноразовые маски.

Расширился ассортимент и дезинфицирующих средств. Желающие могут приобрести гели, лосьоны, салфетки с антибактериальными эффектами. "Востребованы дезсредства и антисептики для обработки кожных покровов, мебели, оборудования, различных поверхностей. За ними обращаются учреждения здравоохранения, образования, транспортные, торговые организации, бытового обслуживания. Объемов достаточно, обеспечиваем всех. Дезсредства привозят на склад. И буквально с колес отгружаем их в аптеки, организациям", - отметила Елена Ломеко.

Госаптеки Брестской области обеспечены масками и антисептиками в достаточном объеме

Также обеспечен солидный запас препаратов для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ. Речь идет об антибиотиках, противовирусных лекарствах, средствах для поддержания иммунитета.

В Брестской области РУП "Фармация" насчитывает 282 аптеки, в том числе 42 в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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  Аптеки Брестского торгово-производственного РУП "Фармация" обеспечены масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами в достаточном объеме. Они поступают...
 
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