Госаптеки Брестской области обеспечены масками и антисептиками в достаточном объеме

Источник материала: Виртуальный Брест

Аптеки Брестского торгово-производственного РУП "Фармация" обеспечены масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами в достаточном объеме. Они поступают ежедневно, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Елена Ломеко.





Аптеки сети готовы удовлетворить повышенный спрос на средства защиты. Их объемы по сравнению с предыдущими месяцами значительно увеличились, "Фармация" стала работать с большим числом поставщиков. В частности, предприятия "Беллегпрома" шьют многоразовые медицинские маски. Изделия изготавливаются из различных материалов: хлопчатобумажные, из марли, льна. Также предлагаются одноразовые маски.

Расширился ассортимент и дезинфицирующих средств. Желающие могут приобрести гели, лосьоны, салфетки с антибактериальными эффектами. "Востребованы дезсредства и антисептики для обработки кожных покровов, мебели, оборудования, различных поверхностей. За ними обращаются учреждения здравоохранения, образования, транспортные, торговые организации, бытового обслуживания. Объемов достаточно, обеспечиваем всех. Дезсредства привозят на склад. И буквально с колес отгружаем их в аптеки, организациям", - отметила Елена Ломеко.





Также обеспечен солидный запас препаратов для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ. Речь идет об антибиотиках, противовирусных лекарствах, средствах для поддержания иммунитета.

Пацан сказал, пацан сделал. Бери, не хочу. Только вот качество сомнительное. Взял одну, потом распотрошу. Однако, они существуют!!! pic.twitter.com/HCBL6mUeSR — Виртуальный Брест (@VirtualBrest) March 17, 2020

В Брестской области РУП "Фармация" насчитывает 282 аптеки, в том числе 42 в Бресте.