Пять дубровенских команд определили сильнейших в пяти видах спорта

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На базе средней школы №1 г.Дубровно прошла спартакиада отделов и управлений Дубровенского районного исполнительного комитета. В соревнованиях приняло участие 4 команды отделов и управлений Дубровенского райисполкома и команда сельских исполнительных комитетов.













С приветственным словом к участникам обратились председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов и председатель районного Совета депутатов Елена Тихонова.

Как сообщила главный судья соревнований Ольга Катович, командам предстояло определить сильнейших в пяти видах соревнований.

























Так, в личном первенстве по шашкам среди мужчин первое место у Владимира Анищенко, второе у Сергея Колобова и третье у Олега Католикова. Среди женщин первое место у Елизаветты Миньковой, второе у Марии Миненковой, третье у Инны Станкевич.

В личном первенстве среди мужчин по настольному теннису первое место у Василия Солодухина, второе у Александра Рябчикова, третье у Валерия Мельника. Среди женщин первое место у Анны Горбачевой , второе у Аллы Ходиковой, третье у Анны Якутенок .













В дартсе в личном зачете первое место среди мужчин у Павла Набойщикова, второе у Игоря Анищенко, третье у Василия Солодухина. Среди женщин первое место у Елены Машуковой, второе у Натальи Базук и третье у Инессы Крюковской.













В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки лучший результат у мужчин показал Дмитрий Одиночкин, второе место у Павла Середы и третье место с одинаковым результатом разделили Александр Хатеев, Алексей Чернявский и Дмитрий Ковалев. У женщин на первом месте Ольга Ковалева, второе у Натальи Копыловой и третье у Оксаны Аникеевой.













В соревнованиях по волейболу лучшей стала сборная команда Дубровенского районного исполнительного комитета, второе место у отдела по образованию, третье у отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

В общекомандном зачете первое место у сборной команды Дубровенского районного исполнительного комитета, второе у отдела по образованию и третье место разделили сборные команды управления по труду, занятости и социальной защите и управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома.



















Подготовила Елена КОРСАКОВА.

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