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В Пинске врачи-стоматологи научат детей правильно чистить зубы
18.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В рамках Всемирного Дня здоровья полости рта 20 марта с 10.00 до 13.00 в филиале «Детская стоматологическая поликлиника» пройдет День открытой информации «Улыбнись своему здоровью».
В этот день детские врачи-стоматологи дадут консультации с использованием наглядно-информационных материалов, научат детей методам чистки зубов и ответят на вопросы по профилактике стоматологических заболеваний (актовый зал, 2-й этаж филиала «Детская стоматологическая поликлиника»).
По информации Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии, 20 марта организованы горячие линии по тематике профилактики стоматологических заболеваний. На вопросы жителей Пинска и района ответят специалисты:
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> 20 марта – Всемирный день здоровья полости рта. Специалисты отмечают, что более 90% населения Земли страдает от какого-либо стоматологического заболевания....
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