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В Пинске врачи-стоматологи научат детей правильно чистить зубы

18.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске врачи-стоматологи научат детей правильно чистить зубы
20 марта – Всемирный день здоровья полости рта. Специалисты отмечают, что более 90% населения Земли страдает от какого-либо стоматологического заболевания. Причем многие из заболеваний можно устранить на ранней стадии либо предотвратить вовсе, если подходить с большой ответственностью к личной гигиене полости рта, а также своевременно посещать врача-стоматолога.

В рамках Всемирного Дня здоровья полости рта 20 марта с 10.00 до 13.00  в филиале «Детская стоматологическая поликлиника» пройдет День открытой информации «Улыбнись своему здоровью».

В этот день детские врачи-стоматологи дадут консультации с использованием наглядно-информационных материалов, научат детей методам чистки зубов и ответят на вопросы по профилактике стоматологических заболеваний (актовый зал, 2-й этаж филиала «Детская стоматологическая поликлиника»).

По информации Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии, 20 марта организованы горячие линии по тематике профилактики стоматологических заболеваний. На вопросы жителей Пинска и района ответят специалисты:

  • Ермоленко Светлана Александровна, врач-валеолог, заведующая отделом общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ (с 10.00 до 11.00 по тел. 37-38-72);
  • Жилевич Ольга Ивановна, детский врач-стоматолог, заведующая отделением филиала «Детская стоматологическая поликлиника» (с 13.00 до 16.00 по тел. 33-01-47);
  • Тышковец Данута Ивановна, врач-стоматолог, заведующая 2-м терапевтическим отделением УЗ «Пинская стоматологическая  поликлиника» (с 13.00 до 14.00 по тел. 64-38-41);
  • Осипчук Татьяна Николаевна, врач-стоматолог, заведующая 1-м терапевтическим отделением УЗ «Пинская стоматологическая  поликлиника» (с 14.00 до 15.00 по тел. 64-38-41).

 

 
 
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> 20 марта – Всемирный день здоровья полости рта. Специалисты отмечают, что более 90% населения Земли страдает от какого-либо стоматологического заболевания....
 
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