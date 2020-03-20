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Стулья и диваны не нужны: сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья

20.03.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что сидение на корточках помогает людям избежать серьёзных заболеваний, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые уверяют, что древние предки людей имели меньше проблем со здоровьем. Чтобы понять, как отдыхали и экономили силы люди до изобретения стульев и диванов, учёные из Университета Южной Калифорнии исследовали привычки племени охотников-собирателей хадза из Танзании. Их образ жизни наиболее приближен к людям прошлого.

Как правило, современные люди ведут малоподвижный образ жизни, это отрицательно влияет на здоровье. По мнению специалистов, доисторические охотники и собиратели постоянно находились в движении. Это позволяло избегать распространенных в наши дни болезней: ожирение, диабет и различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Новое исследование показало, что эта теория не совсем верна. Добровольцам хадза выдали устройства, которые фиксировали время активности и отдыха. Оказалось, что члены хадза не особо подвижны - в день их физическая активность составляла не более часа. Тем не менее у них отсутствовали хронические заболевания, связанные с длительным сидением на месте.

Авторы научной работы отметили, что хадза обычно сидели на корточках. Эта поза требует определенной активности мышц. Таким образом, в организме даже в состоянии покоя происходит сжигание жиров.

Вероятно, именно поэтому хадза не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для людей, живущих в городе. Современные люди большую часть своего свободного времени проводят на диване. Ученые рекомендуют быть более физически активными и заниматься спортом. Это позволит избежать различных заболеваний.

 
 
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Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что сидение на корточках помогает людям избежать серьёзных заболеваний, пишет журнал Proceedings...
 
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