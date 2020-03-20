Бобруйский завод биотехнологий начал выпускать антисептический гель для рук

Источник материала: Вороновская газета





Антисептический гель для рук начали выпускать в ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по инновациям предприятия Владимир Матюшевский.

«Мы наладили производство геля для рук с антисептическим действием. Он производится на основе спирта, дезинфицирует руки и убивает микробы и бактерии», — отметил он.

В состав новинки входит этиловый спирт, глицерин, загуститель и парфюмерная отдушка. На бобруйском заводе производят 7 тыс. л антисептического геля в сутки, однако есть возможность увеличить мощности.

«Производство геля мы начали на оборудовании, которое уже имелось на заводе. Планируем расширять это направление. Уже идет закупка нового оборудования. В ближайшее время к нам поступит дозатор, и мы сможем разливать гель в тару от 50 мл», — рассказал Владимир Матюшевский.

Сейчас гель для рук разливается в тару 0,5-1 л. Упаковку производят здесь же. Отечественный гель для рук с антисептическим действием поступает в продажу во все торговые сети, а также его закупают юридические лица для предприятий и организаций по всей республике.

Отрегулировать и расширить производство геля для рук планируют в течение месяца.

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