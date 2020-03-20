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Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий
20.03.2020 09:34 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока в мире царит неопределенность и хаос, белорусы активно скупают гречку, антисептики и тракторы (последнее - сарказм). Но если наличие больших продуктовых запасов можно ставить под сомнение, то противомикробные средства лишними точно не будут.
Однако нужно учитывать, что в общественных местах достаточно компактных антисептиков. А как же избавиться от бактерий в доме, которые успешно «живут» на разных поверхностях? Просто влажная салфетка в этом не поможет. Мы нашли надежное решение, которое в период пандемии придется очень кстати - пароочистители! Ведь они убивают 99,9% бактерий. А значит, шансы заболеть сводятся к минимуму.
Приятный бонус: учитывая ситуацию в мире, компания «Керхер» до конца марта решила продавать свои пароочистители SC 4 EasyFix Premium со скидкой более 20%, чтобы как можно большее количество людей могло быть под защитой.
Как работает пароочиститель?
Вся очистка производится без химических средств. Плитка, варочные поверхности, вытяжки и самые маленькие щели становятся полностью чистыми – даже в случае сильных загрязнений. Интенсивность пара можно регулировать в зависимости от очищаемой поверхности. А благодаря расширенному комплекту принадлежностей легко проводить очистку всего дома (и мыть полы, в том числе с ковровыми покрытиями).
Важно, что при пользовании пароочистителем удаляются 99,99% всех известных бытовых бактерий.
Особенности и преимущества
- Система фиксации салфеток для пола с застежкой-липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.
- Оптимальные результаты очистки на всех типах твердых поверхностей в доме.
- Эргономичная насадка для пола. Благодаря шарниру, позволяет комфортно выполнять работы пользователю любого роста.
- Не требует применения дополнительных моющих средств.
- Салфетки изготовлены из высококачественного микроволокна.
Оснащение
Аппарат оборудован защитой от детей. Для удобства пользования регулятор расхода пара размещается на рукоятке. А при наполнении бака вода не будет проливаться мимо благодаря встроенной воронке.
Вместе с аппаратом вы получите ручную насадку, точечное сопло, мощное сопло, две круглые щетка (малую и большую), обтяжку из микрофибры для ручной насадки. В комплект входит также набор для уборки пола, EasyFix + удлинительная трубка.
Длина шланга составляет 2 метра, что вполне достаточно для комфортного пользования в доме. Кроме этого, конструкция аппарата позволяет хранить его довольно компактно.
Области применения
Сфера применения пароочистителя Karcher SC 4 EasyFix Premium действительно широкая. Это и уборка полов, и очистка кухонных элементов (плита, кафель, вытяжка), и уход за умывальниками, кранами, зеркалами. И даже окна можно мыть!
Цена снижена!
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