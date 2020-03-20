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Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

20.03.2020 09:34 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пока в мире царит неопределенность и хаос, белорусы активно скупают гречку, антисептики и тракторы (последнее - сарказм). Но если наличие больших продуктовых запасов можно ставить под сомнение, то противомикробные средства лишними точно не будут.

Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

Однако нужно учитывать, что в общественных местах достаточно компактных антисептиков. А как же избавиться от бактерий в доме, которые успешно «живут» на разных поверхностях? Просто влажная салфетка в этом не поможет. Мы нашли надежное решение, которое в период пандемии придется очень кстати - пароочистители! Ведь они убивают 99,9% бактерий. А значит, шансы заболеть сводятся к минимуму.

Приятный бонус: учитывая ситуацию в мире, компания «Керхер» до конца марта решила продавать свои пароочистители SC 4 EasyFix Premium со скидкой более 20%, чтобы как можно большее количество людей могло быть под защитой.

Как работает пароочиститель?

Вся очистка производится без химических средств. Плитка, варочные поверхности, вытяжки и самые маленькие щели становятся полностью чистыми – даже в случае сильных загрязнений. Интенсивность пара можно регулировать в зависимости от очищаемой поверхности. А благодаря расширенному комплекту принадлежностей легко проводить очистку всего дома (и мыть полы, в том числе с ковровыми покрытиями).

Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

Важно, что при пользовании пароочистителем удаляются 99,99% всех известных бытовых бактерий.

Особенности и преимущества

- Система фиксации салфеток для пола с застежкой-липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.

- Оптимальные результаты очистки на всех типах твердых поверхностей в доме.

- Эргономичная насадка для пола. Благодаря шарниру, позволяет комфортно выполнять работы пользователю любого роста.

- Не требует применения дополнительных моющих средств.

- Салфетки изготовлены из высококачественного микроволокна.

Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

Оснащение

Аппарат оборудован защитой от детей. Для удобства пользования регулятор расхода пара размещается на рукоятке. А при наполнении бака вода не будет проливаться мимо благодаря встроенной воронке.

Вместе с аппаратом вы получите ручную насадку, точечное сопло, мощное сопло, две круглые щетка (малую и большую), обтяжку из микрофибры для ручной насадки. В комплект входит также набор для уборки пола, EasyFix + удлинительная трубка.

Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

Длина шланга составляет 2 метра, что вполне достаточно для комфортного пользования в доме. Кроме этого, конструкция аппарата позволяет хранить его довольно компактно.

Области применения

Сфера применения пароочистителя Karcher SC 4 EasyFix Premium действительно широкая. Это и уборка полов, и очистка кухонных элементов (плита, кафель, вытяжка), и уход за умывальниками, кранами, зеркалами. И даже окна можно мыть!

Цена снижена!


Напоминаем, что Керхер-центр нашего города решил продлить срок действия скидки на пароочиститель SC 4 EasyFix Premium до конца марта. Поэтому его можно купить за 525 руб. (при обычной цене в 681 руб.). Защитите себя от вирусов вместе с Karcher! А еще очень радует тот факт, что приобрести пароочиститель можно не только в Керхер-центре, но и на сайте (мы ведь помним, что лучше лишний раз «в люди» не выходить?). Следите за чистотой, соблюдайте основные меры для защиты от вирусов и будьте всегда здоровы!

Акционная цена действует также при покупке в рассрочку!

Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281

Телефон: (8 0162) 491 777, +375 (44) 501 30 30 (Велком)

Сайт: karchershop.by 

Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00

Добро пожаловать!

Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

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Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

*на правах рекламы
ИООО «Керхер»
УНП 191 767 802

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Пока в мире царит неопределенность и хаос, белорусы активно скупают гречку, антисептики и тракторы (последнее - сарказм). Но если наличие больших продуктовых...
 
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