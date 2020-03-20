Убей вирус! «Керхер» сделал скидку на средства надежной защиты от бактерий

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока в мире царит неопределенность и хаос, белорусы активно скупают гречку, антисептики и тракторы (последнее - сарказм). Но если наличие больших продуктовых запасов можно ставить под сомнение, то противомикробные средства лишними точно не будут.





Однако нужно учитывать, что в общественных местах достаточно компактных антисептиков. А как же избавиться от бактерий в доме, которые успешно «живут» на разных поверхностях? Просто влажная салфетка в этом не поможет. Мы нашли надежное решение, которое в период пандемии придется очень кстати - пароочистители! Ведь они убивают 99,9% бактерий. А значит, шансы заболеть сводятся к минимуму.

Приятный бонус: учитывая ситуацию в мире, компания «Керхер» до конца марта решила продавать свои пароочистители SC 4 EasyFix Premium со скидкой более 20%, чтобы как можно большее количество людей могло быть под защитой.

Как работает пароочиститель?

Вся очистка производится без химических средств. Плитка, варочные поверхности, вытяжки и самые маленькие щели становятся полностью чистыми – даже в случае сильных загрязнений. Интенсивность пара можно регулировать в зависимости от очищаемой поверхности. А благодаря расширенному комплекту принадлежностей легко проводить очистку всего дома (и мыть полы, в том числе с ковровыми покрытиями).





Важно, что при пользовании пароочистителем удаляются 99,99% всех известных бытовых бактерий.

Особенности и преимущества

- Система фиксации салфеток для пола с застежкой-липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью.

- Оптимальные результаты очистки на всех типах твердых поверхностей в доме.

- Эргономичная насадка для пола. Благодаря шарниру, позволяет комфортно выполнять работы пользователю любого роста.

- Не требует применения дополнительных моющих средств.

- Салфетки изготовлены из высококачественного микроволокна.









Оснащение

Аппарат оборудован защитой от детей. Для удобства пользования регулятор расхода пара размещается на рукоятке. А при наполнении бака вода не будет проливаться мимо благодаря встроенной воронке.

Вместе с аппаратом вы получите ручную насадку, точечное сопло, мощное сопло, две круглые щетка (малую и большую), обтяжку из микрофибры для ручной насадки. В комплект входит также набор для уборки пола, EasyFix + удлинительная трубка.





Длина шланга составляет 2 метра, что вполне достаточно для комфортного пользования в доме. Кроме этого, конструкция аппарата позволяет хранить его довольно компактно.

Области применения

Сфера применения пароочистителя Karcher SC 4 EasyFix Premium действительно широкая. Это и уборка полов, и очистка кухонных элементов (плита, кафель, вытяжка), и уход за умывальниками, кранами, зеркалами. И даже окна можно мыть!

Цена снижена!



Напоминаем, что Керхер-центр нашего города решил продлить срок действия скидки на пароочиститель SC 4 EasyFix Premium до конца марта. Поэтому его можно купить за 525 руб. (при обычной цене в 681 руб.). Защитите себя от вирусов вместе с Karcher! А еще очень радует тот факт, что приобрести пароочиститель можно не только в Керхер-центре, но и на сайте (мы ведь помним, что лучше лишний раз «в люди» не выходить?). Следите за чистотой, соблюдайте основные меры для защиты от вирусов и будьте всегда здоровы!



Акционная цена действует также при покупке в рассрочку!



Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281



Телефон: (8 0162) 491 777 , +375 (44) 501 30 30 (Велком)



Сайт: karchershop.by



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