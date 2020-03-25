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Минздрав открыл благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне COVID-19

25.03.2020 10:31 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Минздраве принято решение по открытию благотворительного счета на такие цели, как - проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19.

Минздрав открыл благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне COVID-19

Счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования» для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом.

Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

 
 
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  В Минздраве принято решение по открытию благотворительного счета на такие цели, как - проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие...
 
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