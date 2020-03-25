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На страже вашего здоровья — иммуномодуляторы и витамины

26.03.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наибольшую подверженность заболеванию острыми респираторными инфекциями имеют люди с ослабленной иммунной системой.

Использование средств индивидуальной защиты, таких как медицинские маски, антисептические и дезинфицирующие средства и салфетки, не может быть единственной мерой предосторожности.

Основной способ профилактики острых респираторных заболеваний — это поддержание собственного иммунитета человека. Поэтому, в первую очередь, следует обратить внимание на те средства, которые помогают организму противостоять инфекции, а именно — иммуномодуляторы и витамины, в широком ассортименте представленные во всех аптеках РУП «Минская Фармация».

C их адресами и номерами телефонов можно ознакомиться на сайте предприятия minfarm.by.

Будьте здоровы!

«НН».


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Наибольшую подверженность заболеванию острыми респираторными инфекциями имеют люди с ослабленной иммунной системой. Использование средств индивидуальной...
 
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