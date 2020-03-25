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Около 23 тыс. тестов на COVID-19 проведено в Беларуси
25.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около 23 тыс. тестов на COVID-19 проведено в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
На 25 марта уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В ходе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. «Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов», — добавили в пресс-службе.
Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов.
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Около 23 тыс. тестов на COVID-19 проведено в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. На 25 марта уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них...
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