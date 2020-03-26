Как уберечь ребёнка от туберкулёза?

Источник материала: Полесская правда



Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (в народе их часто называют бациллами Коха или палочками Коха). О том, как уберечь ребенка от туберкулеза и предотвратить заболевание корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-педиатром Пинской детской поликлиники Светланой Дорощук.

Основной источник инфекции — больные легочной формой туберкулеза, выделяющие в окружающую среду микобактерии туберкулеза. Заражение туберкулезом происходит двумя путями:

через воздух (воздушно-капельный путь);

через пищу (пищевой путь).

Наиболее распространенный воздушно-капельный путь передачи — при кашле, чихании, смехе или разговоре палочки Коха от больного туберкулезом попадают в дыхательные пути и легкие здоровых людей и вызывают заболевание. Кроме того, туберкулезом можно заразиться при пользовании полотенцем, постелью и посудой больного.

Реже встречается пищевой путь передачи инфекции — через сырое молоко, мясо, яйца от больных туберкулезом животных и птиц.

Диагностика туберкулеза и предотвращение заболевания

Основными методами выявления туберкулеза являются бактериологическое и рентгенологическое обследование.

Если при обследовании установлено, что ребенок или подросток заразился только туберкулезной инфекцией, но поражения органов не выявлено, необходимо провести курс предупредительного лечения, чтобы не допустить развития локальной формы заболевания. С этой целью назначаются противотуберкулезные препараты. Их принимают регулярно, ежедневно, не пропуская. Иначе микобактерия не погибнет, а перейдет в устойчивую «дремлющую» форму. Особенно эта мера профилактики заболевания важна в очагах туберкулезной инфекции, даже если контакт с больным был кратковременным.

Важно также выполнять комплекс мероприятий, повышающих защитные силы организма:

санация хронических очагов инфекции;

правильное полноценное питание;

рациональный режим труда и отдыха;

отказ от вредных привычек;

закаливание;

занятие физкультурой;

проведение мероприятий по оздоровлению жилищной и производственной среды (снижение скученности и запыленности, улучшение вентиляции, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и т.д.).

Профилактика детско-подросткового туберкулеза

и советы родителям

Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей предназначена вакцина БЦЖ-м. Двухсотлетний опыт применения вакцин доказал целесообразность и эффективность этого метода профилактики инфекционных болезней.

Вакцина БЦЖ-м представляет собой живые ослабленные (утратившие способность вызывать заболевание) микобактерии вакцинного штамма.

Вакцина БЦЖ-м применяется для иммунизации новорожденных. Прививка против туберкулеза проводится в родильном отделении на 3-5-й день жизни ребенка. Через 2 месяца у ребенка вырабатывается иммунитет. Если в семье проживает больной туберкулезом, его необходимо изолировать на 2 месяца, чтобы не было контакта с ребенком, пока идет иммунологическая перестройка. Появление у привитого от туберкулеза ребенка через 4 – 6 недель папулы размером 5 – 10 мм, а через год рубчика, свидетельствует об успешно проведенной вакцинации.

Внутрикожная вакцинация БЦЖ-м признана основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза. Она стимулирует выработку не только специфического противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную устойчивость детского организма к другим инфекциям. В случае развития заболевания, первичная инфекция протекает у вакцинированных благоприятно, часто бессимптомно и выявляется в неактивной стадии (спонтанно излеченный туберкулез).

Для предотвращения туберкулеза у детей и подростков необходимо ответственно относиться родителям к своему здоровью:

проходить профилактическое рентгенофлюорографическое обследование, особенно если в семье есть новорожденный ребенок;

обязательно обращаться к врачу, если ребенок был в контакте с больным туберкулезом;

оберегать вашего ребенка от длительного контакта с больным – изоляция в санаторный детский сад или санаторную школу – это снизит риск заболевания;

личным родительским примером формировать у ребенка здоровый образ жизни.

Светлана Дорощук предостерегла родителей, что отказ от проведения прививки от туберкулеза своему ребенку означает, фактически, отказ последнему в праве стать защищенным от этой инфекции. Не лишайте своего ребенка права быть здоровым!