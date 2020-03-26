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Как уберечь ребёнка от туберкулёза?
26.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Основной источник инфекции — больные легочной формой туберкулеза, выделяющие в окружающую среду микобактерии туберкулеза. Заражение туберкулезом происходит двумя путями:
Наиболее распространенный воздушно-капельный путь передачи — при кашле, чихании, смехе или разговоре палочки Коха от больного туберкулезом попадают в дыхательные пути и легкие здоровых людей и вызывают заболевание. Кроме того, туберкулезом можно заразиться при пользовании полотенцем, постелью и посудой больного.
Реже встречается пищевой путь передачи инфекции — через сырое молоко, мясо, яйца от больных туберкулезом животных и птиц.
Диагностика туберкулеза и предотвращение заболевания
Основными методами выявления туберкулеза являются бактериологическое и рентгенологическое обследование.
Если при обследовании установлено, что ребенок или подросток заразился только туберкулезной инфекцией, но поражения органов не выявлено, необходимо провести курс предупредительного лечения, чтобы не допустить развития локальной формы заболевания. С этой целью назначаются противотуберкулезные препараты. Их принимают регулярно, ежедневно, не пропуская. Иначе микобактерия не погибнет, а перейдет в устойчивую «дремлющую» форму. Особенно эта мера профилактики заболевания важна в очагах туберкулезной инфекции, даже если контакт с больным был кратковременным.
Важно также выполнять комплекс мероприятий, повышающих защитные силы организма:
Профилактика детско-подросткового туберкулеза
Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей предназначена вакцина БЦЖ-м. Двухсотлетний опыт применения вакцин доказал целесообразность и эффективность этого метода профилактики инфекционных болезней.
Вакцина БЦЖ-м применяется для иммунизации новорожденных. Прививка против туберкулеза проводится в родильном отделении на 3-5-й день жизни ребенка. Через 2 месяца у ребенка вырабатывается иммунитет. Если в семье проживает больной туберкулезом, его необходимо изолировать на 2 месяца, чтобы не было контакта с ребенком, пока идет иммунологическая перестройка. Появление у привитого от туберкулеза ребенка через 4 – 6 недель папулы размером 5 – 10 мм, а через год рубчика, свидетельствует об успешно проведенной вакцинации.
Внутрикожная вакцинация БЦЖ-м признана основным мероприятием специфической профилактики туберкулеза. Она стимулирует выработку не только специфического противотуберкулезного иммунитета, но и усиливает естественную устойчивость детского организма к другим инфекциям. В случае развития заболевания, первичная инфекция протекает у вакцинированных благоприятно, часто бессимптомно и выявляется в неактивной стадии (спонтанно излеченный туберкулез).
Для предотвращения туберкулеза у детей и подростков необходимо ответственно относиться родителям к своему здоровью:
Светлана Дорощук предостерегла родителей, что отказ от проведения прививки от туберкулеза своему ребенку означает, фактически, отказ последнему в праве стать защищенным от этой инфекции. Не лишайте своего ребенка права быть здоровым!
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