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В Несвижском районе на диспансерном учете больных наркоманией состоит 7 человек

27.03.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Республике Беларусь ситуация с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков продолжает оставаться напряженной. Под наблюдением врачей психиатров-наркологов в Минской области по состоянию на 01.01.2020 г. находится 1104 человека, страдающих синдромом зависимости от наркотических средств, на профилактическом учете с вредными последствиями от употребления наркотиков — 248 человек.

В Несвижском районе на диспансерном учете больных наркоманией состоит 7 человек; с эпизодическим употреблением наркотических веществ — 2 человека.

Особую обеспокоенность вызывает быстрое распространение наркомании среди молодежи. Почти две трети потребителей наркотиков — лица до 30 лет, большая часть которых оказалась в сетях наркомании в юношеском, а иногда и в детском возрасте. Длительность периода от первого приема до стойкого привыкания к наркотику зависит от его вида и индивидуальных особенностей человека: возраста, перенесенных заболеваний, уровня физического и психического развития, особенностей биохимических процессов в организме и других факторов. Чем моложе организм, тем быстрее он попадает в полную зависимость от наркотиков. В отличие от алкогольной, наркотическая зависимость развивается почти мгновенно.

Исследования причин пристрастия людей к наркотикам показывают, что в 60 % случаев движущий мотив первого приема наркотиков — это любопытство. Другой важный мотив привыкания — доступность «отравы». Ее можно достать всюду: на рынках, вокзалах, дискотеках, в местах массового скопления людей… Часто бывает, что первую дозу навязывают обманом, под видом обычной сигареты или напитка. Приобщение к наркотикам происходит в компании, на дискотеках, под руководством авторитетного «лидера». Подростку достаточно 1-2 инъекций, чтобы стать зависимым от наркотика.

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества. Большинство наркоманов не работает, поскольку они способны к трудовой деятельности только в начале заболевания и в большинстве случаев — только в состоянии наркотического опьянения. Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деградации личности, она толкает «потерявших себя» людей на преступления. Наркоманию следует рассматривать как бедствие, против которого общество должно воздвигнуть непреодолимый барьер. Проблема распространения наркомании занимает не последнее место и в числе причин высокой смертности, низкой рождаемости и недопустимо низкой средней продолжительности жизни в республике.

Жизнь наркомана исчисляется 5 — 10 годами активного употребления наркотика. Риск самоубийства при наркомании возрастает в 350 раз, общая смертность — в 30 раз. Но какими бы ужасающими ни выглядели цифры, реальное положение на порядок хуже.

Наркомания — страшная, мучительная болезнь, избавиться от которой очень сложно, порой не возможно. Но бороться с ней надо. Чем раньше начинается лечение, тем оно эффективнее.

Республика Беларусь четко определила свою позицию и меры в отношении борьбы с наркопотреблением в полном соответствии с международными рекомендациями. В первую очередь законодательно регламентированно жесткое наказание за хранение и распространение наркотических веществ. Кроме того, обеспечена широкая доступность медицинской помощи лицам, употребляющим наркотики на всех этапах.

В Несвижской ЦРБ ведется анонимный прием врача психиатра-нарколога ежедневно: с 8.00 — до 13.00. Имеется телефон анонимных обращений — 6-56-48. Размещена информация об оказании наркологической, психологической помощи больным наркоманией и их родственникам в областном клиническом центре «Психиатрия — наркология».

Елена Виноградова, врач-нарколог Несвижкой ЦРБ.


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В Республике Беларусь ситуация с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков продолжает оставаться напряженной. Под наблюдением врачей психиатров-наркологов в...
 
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