Санаторно-курортное лечение в 2019 году получили 273 человека

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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За 2019 год в Несвижском районе получили санаторно-курортное лечение по государственному социальному страхованию 273 человека.

В рамках осуществления реализации государственной политики в области санаторно-курортного лечения, согласно действующему Указу Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» и утвержденному плану работы, представительство Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Несвижскому району на протяжении 2019 года проводило целевую работу по оздоровлению всех слоев населения Несвижского района.

За 2019 год в районе получили санаторно-курортное лечение по государственному социальному страхованию 273 человека (108 % к плану). В том числе 122 ребенка поправили свое здоровье в детских санаториях, в отделениях взрослого и ребенка были оздоровлены 64 человека (123 %) — 34 ребенка и 30 сопровождавших. Для работающих граждан представительством Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению выделено 87 путевок (113 %).

В среднем за квартал для работающего населения по государственному социальному страхованию на район получено 63 — 64 путевки, в том числе для детей выделялось от 36 до 40 путевок.

По республиканскому бюджету проводилось оздоровление населения таких категорий, как неработающие пенсионеры, получающие пенсии по линии Министерства труда (ветераны труда, инвалиды 1,2,3 групп инвалидности), неработающие пенсионеры — ветераны Великой Отечественной войны/студенты колледжа старше 18 лет; неработающие пенсионеры силовых структур, неработающие пенсионеры, чье заболевание связано с катастрофой на ЧАЭС (пост.18 — 2 группа инвалидности), дети-инвалиды до 18 лет.

По республиканскому бюджету за 2019 год были оздоровлены 80 человек. Из них 36 — неработающие пенсионеры, ветераны труда, 21 — инвалиды 1, 2 групп, 2 — пенсионеры силовых структур, 1 — ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, 21 ребенок-инвалид, а также 20 лиц, сопровождавших детей-инвалидов.

За время каникул в районе в течение 2019 года отдохнули 2238 детей и подростков. В зимний каникулярный период оздоровлены 270 человек, в весенний — 280 человек, в летний — 1 408 человек, в осенний — 280 человек.

В ходе проводимых мониторингов грубых нарушений не выявлено.

Все доведенные планы Республиканского центра по оздоровлению выполнены.

Елена БОРОДИНА, ведущий специалист представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Несвижскому району.