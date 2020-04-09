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Приобрести защитные маски в Несвиже можно не только в аптеке, но и в магазине «Блакіт»

09.04.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Приобрести защитные маски в Несвиже можно не только в аптеке, но и в магазине «Блакіт».

Приобрести защитные маски в Несвиже можно не только в аптеке, но и в магазине «Блакіт»

Белорусская компания начала выпуск многоразовых санитарно-гигиенических масок, как только появилась повышенная необходимость у населения, а также спрос у предприятий и организаций. Изготавливаются они из ткани, которая отличается повышенной плотностью и мягкостью. Реализует товар фирменный магазин «Блакіт», который находится на втором этаже здания автостанции в Несвиже.

Маска состоит из двух слоев натуральной и безопасной ткани. Она не вызывает аллергии и не препятствует свободному дыханию. Покупатели выбирают ткань за анатомически правильный крой, что делает ее комфортной для использования. Плоские резинки для ушных петель создают меньшее давление на ушную раковину и не растягиваются за время эксплуатации.

Многоразовая маска из ткани может использоваться неоднократно после стирки и тепловой обработки утюгом.

Как сообщила заведующий фирменным магазином Анастасия Филимонова, за выходные предприятиям и частным лицам уже реализовано более 8 500 масок.

Следующая партия — для медицинских учреждения и предприятий. Далее — принимаются заказы.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Приобрести защитные маски в Несвиже можно не только в аптеке, но и в магазине «Блакіт». Белорусская компания начала выпуск многоразовых
 
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