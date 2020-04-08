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Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств

08.04.2020 12:26 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия Бреста переориентируются для производства защитных средств и дезинфицирующих препаратов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств

"В сложившейся эпидемиологической ситуации предприятия переориентируются, чтобы обеспечить производство защитных средств в достаточном объеме", - подчеркнул Вадим Кравчук.

В частности, ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко" наладит выпуск дезинфицирующего средства для обработки рук. Предприятие получило лицензию на его временное изготовление. Выпуском продукции займется филиал в Ивановском районе - Бродницкий спиртзавод. Закуплено и установлено нужное оборудование, проведена государственная регистрация. В сутки планируется производить 500 дал дезсредства в пятилитровых емкостях. Реализовывать продукцию намечено через аптечные сети РУП "Фармация". Ожидается, что до конца недели заказчикам будут отгружены первые партии товара.

Пошивом защитных повязок для лица из давальческого и собственного сырья в Бресте занимаются пять частных предприятий - "Панда", "Нелва", "Витторияквин", "Бурси", "ЛаВелаХэппи". Готовы подключиться ЧУП "Промбрис" и СООО "Николь Мореф". Маски изготавливаются для медицинских учреждений, реализации населению в аптеках и торговых объектах. В сутки сейчас в областном центре шьют 100 тыс. штук. По мере спроса объемы будут наращиваться, мощности предприятий это позволяют.

 
Теги: Брест
 
 
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  Предприятия Бреста переориентируются для производства защитных средств и дезинфицирующих препаратов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель...
 
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