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Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров

10.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров
В связи с резко возросшим спросом на некоторые лекарства и медицинские изделия Министерство здравоохранения с 10 апреля по 1 июля 2020 года устанавливает нормы единовременной реализации в аптеках населению на некоторые товары. Эти ограничения установлены письмом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 апреля 2020 г. № 5-1-12/6361.

Согласно документу в аптеках будут продаваться в одни руки не более:

  • 40 таблеток лекарства «Парацетомол»;
  • 40 таблеток лекарства «Арпетол»;
  • 10 капсул лекарства «Флустоп»;
  • 2 упаковок антисептика, но не более 1 упаковки при объеме свыше 100 мл;
  • 10 штук масок (повязок);
  • 5 пар перчаток.
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