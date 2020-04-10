Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров

Источник материала: Полесская правда



В связи с резко возросшим спросом на некоторые лекарства и медицинские изделия Министерство здравоохранения с 10 апреля по 1 июля 2020 года устанавливает нормы единовременной реализации в аптеках населению на некоторые товары. Эти ограничения установлены письмом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 апреля 2020 г. № 5-1-12/6361.

Согласно документу в аптеках будут продаваться в одни руки не более: