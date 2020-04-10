Источник материала: Виртуальный Брест

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции. Об этом сегодня журналистам сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.





Елена Богдан отметила, что Минздрав разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома. Им будет выдаваться листок нетрудоспособности.