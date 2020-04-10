ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции

10.04.2020 14:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции. Об этом сегодня журналистам сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции

Елена Богдан отметила, что Минздрав разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома. Им будет выдаваться листок нетрудоспособности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции. Об этом сегодня журналистам сообщила замминистра здравоохранения Елена...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика