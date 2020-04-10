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Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции
10.04.2020 14:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции. Об этом сегодня журналистам сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
Елена Богдан отметила, что
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Контактам первого уровня по COVID-19 будут выдавать больничные на время самоизоляции. Об этом сегодня журналистам сообщила замминистра здравоохранения Елена...
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