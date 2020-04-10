Клещи пошли в атаку. В Лидском районе десять фактов укусов, в трех случаях клещи были заражены боррелиозом

Источник материала: Вороновская газета





Весна, вступившая в свои права, зовет за город, поближе к природе. Однако не стоит забывать, что в этом году и зимы то почти не было. Как следствие, клещи , так и не уснув, активизировали свои силы. «Лідская газета» в начале марта уже писала о двойном нападении членистоногих на ребенка. С установившейся теплой погодой активность клещей еще больше возросла.

Как отметила корреспонденту «Лідскай газеты» инструктор-валеолог Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Кормилицина, зафиксировано десять фактов нападения клещей на человека. В половине случаев пострадали дети. Три клеща оказались зараженными боррелиозом. Укусы произошли преимущественно в лесных массивах вблизи деревень Чеховцы, Селец и Новоселки, а также в г. Березовке и на дачных участках.

Медики советуют лидчанам не терять бдительность. «Если все же нападения избежать не удалось, аккуратно извлечь клеща самостоятельно или в любом медицинском учреждении и в течение 72 часов с момента укуса в обязательном порядке обратиться к участковому врачу (терапевту, педиатру) для назначения профилактического лечения или дальнейшего наблюдения, – отмечает Елена Кормилицина. — При своевременном приеме антибиотиков в качестве профилактики клещевых инфекций исследовать клещей не обязательно».

Санитарная служба уже занимается обработкой зеленых массивов. В частности, обработаны от клещей городской парк по ул. Мицкевича и сквер у Кургана Бессмертия, парк и зеленая зона вблизи озера по ул. Корзюка в г. Березовке. Обработки будут периодически проводиться в течение всего сезона. А если кто-то из лидчан пожелает обработать территорию частного подворья, за этим можно обратиться в ЗЦГЭ по телефонам 62-28-08 и 62-28-19.