Источник материала: Нясвижскiя навiны

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5 предприятий Минской области перепрофилированы под производство бытовых масок и марлевых повязок





Предприятия Минской области в сутки производят более 209 тысяч бытовых масок и марлевых повязок, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

В области частично перепрофилированы 5 предприятий. Маски сейчас производятся на ООО «Марк Формэль», ОАО «Свитанок», ОАО «Купалинка», ЗАО «Калинка», ОАО «Элиз».

На предприятии «Марк Формэль» в Узде шьют одноразовые комбинезоны. В сутки отгружается около 800 единиц продукции. 8 апреля председатель облисполкома Александр Турчин посетил завод компании «Марк Формэль» в Заславле. Главе региона показали две модели медицинских одноразовых масок, которые уже начал выпускать производитель.

— Эти маски будем отправлять в аптечную сеть для реализации населению, а также в медицинские учреждения. Помимо этого, компания освоила производство защитного комбинезона, нарукавников и бахил. Главное — удовлетворить потребность как медицинских учреждений, так и населения в средствах индивидуальной защиты. Надо сделать так, чтобы каждый человек, придя в аптеку, понимал, что он может купить маски и дезсредства. И чтобы никаких проблем с этим не было. Люди должны чувствовать себя спокойно и уверенно, — сказал Александр Турчин.

Всего данными предприятиями произведено более 2 млн масок и 4,2 тыс. комбинезонов.

На предприятии «Изотоп» в Солигорске продолжается выпуск медицинских респираторов. На данный момент произведено 16 тыс. штук.

22 организации бытового обслуживания Минской области произвели 10 тыс. штук масок для собственных нужд и под заказ. 6 предприятий системы потребкооперации региона сшили более 6 тыс. масок.

В Любани на площадях филиала ОАО «Кристалл» начали разливать дезинфицирующее средство, первая партия которого была доставлена в одно из медучреждений области.