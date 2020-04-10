В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции

Источник материала: Виртуальный Брест

Определен порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .





Ранее правительство постановило, что гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения. Минздрав уточнил, что заболевшим и контактам первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляют врачи. Если человек приехал в Беларусь из стран, где регистрируются случаи COVID-19, то этим занимаются сотрудники органов погранслужбы.

Требование о самоизоляции оформляется в двух экземплярах. Один в течение суток вручается лицу, которому нужно быть в самоизоляции, второй приобщается к медицинской документации амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения.

Вместе с требованием передается памятка о правилах поведения в самоизоляции.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.