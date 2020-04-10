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В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции
10.04.2020 22:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Определен порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Ранее
Требование о самоизоляции оформляется в двух экземплярах. Один в течение суток вручается лицу, которому нужно быть в самоизоляции, второй приобщается к медицинской документации амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения.
Вместе с требованием передается памятка о правилах поведения в самоизоляции.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Определен порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36,...
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