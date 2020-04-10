ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции

10.04.2020 22:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Определен порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В Беларуси установлен порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции

Ранее правительство постановило, что гражданину, которому нужно быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения. Минздрав уточнил, что заболевшим и контактам первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляют врачи. Если человек приехал в Беларусь из стран, где регистрируются случаи COVID-19, то этим занимаются сотрудники органов погранслужбы.

Требование о самоизоляции оформляется в двух экземплярах. Один в течение суток вручается лицу, которому нужно быть в самоизоляции, второй приобщается к медицинской документации амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения.

Вместе с требованием передается памятка о правилах поведения в самоизоляции.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Определен порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 10 апреля 2020 года №36,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
5 предприятий Минской области перепрофилированы под производство бытовых масок и марлевых повязок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика