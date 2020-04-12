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«Люди до сих пор хотят чистить сосуды». Неврологи - о пациентах и опасных симптомах
12.04.2020 12:48 — Новости Здоровья | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неврологи — это специалисты, к которым приходят с непонятными болями, со жжением в языке и ощущением кипятка в груди, врачи, которые спасают переживших инсульт, и которые знают, как его избежать. Мы пригласили их в студию и узнали, как на нас влияет стресс, опасны ли кофе и энергетики, и как проявляется болезнь Альцгеймера.
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