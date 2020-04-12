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Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция

12.04.2020 21:04 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция

Елена Богдан прокомментировала достаточно серьезный рост количества инфицированных. "Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", - констатировала она.

"На 300-400 человек в день последние несколько дней есть увеличение. У нас увеличилось количество тестов. Мы максимально стараемся охватить тестированием абсолютно разные контингенты населения", - обратила внимание Елена Богдан.

Замминистра добавила, что представители ВОЗ, которые работали в Беларуси в составе экспертной миссии призвали белорусских коллег не успокаиваться. "Они говорили о том, что нам рано успокаиваться, и мы должны дальше продолжать готовить нашу систему здравоохранения для того, чтобы максимально оказать помощь всем нуждающимся", - сказала замминистра.

 
 
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  Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения...
 
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