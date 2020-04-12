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Первая помощь при приступе стенокардии
12.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Стенокардия может проявляться по-разному, и жалобы разных людей нередко отличаются. Главный признак – это внезапно появившаяся боль в груди, хотя описывают ее больные неодинаково. Это может быть чувство дискомфорта, ощущение жжения, ноющие, распирающие или сжимающие боли, которые отдают в левую руку, под левую лопатку, в область желудка, спину, шею, челюсть, горло, редко в правую руку. Продолжается приступ обычно от 1 до 15 минут.
Чаще всего возникают болевые ощущения во время быстрой ходьбы, при подъеме по лестнице, при выходе на холод из теплого помещения, при сильном волнении, если приснился страшный сон. Приступ может случиться не только при напряжении, но и в состоянии покоя. Нередко наблюдаются ночные приступы стенокардии. В этой ситуации происходит спазм больших коронарных сосудов, которые проходят по поверхности сердца. Стенокардия покоя является более тяжелой формой болезни.
Для купирования приступа стенокардии необходимо:
Приступ стенокардии это очень тревожный сигнал, и во избежание опасных последствий посетите терапевта как можно скорее.
Важно знать! Первая помощь при стенокардии должна быть оказана в максимально короткие сроки. Если через 20 минут боль не отступила, необходимо вызвать бригаду скорой помощи.
– Если был зафиксирован даже один приступ, необходимо постоянно наблюдаться у врача, который назначит дальнейшее лечение и подскажет, какой должна быть профилактика стенокардии, – в завершение беседы подчеркнул Вячеслав Родцевич.
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