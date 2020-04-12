Первая помощь при приступе стенокардии

Источник материала: Полесская правда



Что такое стенокардия, как проявляется болезнь, и как снять приступ стенокардии? На эти вопросы корреспондента pinsknews.by ответил заведующий кардиологическим отделением Пинской центральной больницы Вячеслав Родцевич.

Стенокардия может проявляться по-разному, и жалобы разных людей нередко отличаются. Главный признак – это внезапно появившаяся боль в груди, хотя описывают ее больные неодинаково. Это может быть чувство дискомфорта, ощущение жжения, ноющие, распирающие или сжимающие боли, которые отдают в левую руку, под левую лопатку, в область желудка, спину, шею, челюсть, горло, редко в правую руку. Продолжается приступ обычно от 1 до 15 минут.

Чаще всего возникают болевые ощущения во время быстрой ходьбы, при подъеме по лестнице, при выходе на холод из теплого помещения, при сильном волнении, если приснился страшный сон. Приступ может случиться не только при напряжении, но и в состоянии покоя. Нередко наблюдаются ночные приступы стенокардии. В этой ситуации происходит спазм больших коронарных сосудов, которые проходят по поверхности сердца. Стенокардия покоя является более тяжелой формой болезни.

Для купирования приступа стенокардии необходимо:

прекратить физическую нагрузку, устранить другие факторы, провоцирующие стенокардию; Если приступ случился во время ходьбы или другой физической нагрузки, то необходимо остановиться и дать себе отдых. Если есть возможность, лучше удобно сесть или лечь. Иногда этих мер вполне достаточно, чтобы снять приступ. принять под язык таблетку или капсулу нитроглицерина. Возможно использование специально разработанных для купирования приступов стенокардии аэрозольных форм нитроглицерина или изосорбидадинитрата; при отсутствии эффекта от первой принятой дозы нитроглицерина, его прием можно повторить дважды с интервалом в 5 минут. Назначение нитроглицерина в таком режиме требует обязательного контроля за артериальным давлением, поскольку он может спровоцировать выраженную гипотензию.

Лучше всего принимать нитроглицерин в самом начале болевых ощущений, но не на их высоте. В этом случае лекарство может не принести желаемого эффекта. Нитроглицерин имеет и свои побочные эффекты, в числе которых головная боль, головокружение, шум и чувство распирания в голове, кратковременное сердцебиение. В ряде случаев возможно развитие обморока и очень редко — коллапса.

Валидол, валокордин, корвалол в этих случаях мало эффективны, и создают только благоприятный седативный фон. Кроме нитроглицерина, можно положить под язык таблетку аспирина.

Приступ стенокардии это очень тревожный сигнал, и во избежание опасных последствий посетите терапевта как можно скорее.

Важно знать! Первая помощь при стенокардии должна быть оказана в максимально короткие сроки. Если через 20 минут боль не отступила, необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

– Если был зафиксирован даже один приступ, необходимо постоянно наблюдаться у врача, который назначит дальнейшее лечение и подскажет, какой должна быть профилактика стенокардии, – в завершение беседы подчеркнул Вячеслав Родцевич.