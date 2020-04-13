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Караник: пугать или успокаивать цифрами мы не будем

13.04.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Министр здравоохранения Владимир Караник подчеркнул, что важно понимать тот момент, что все сейчас в одной лодке:

– Система здравоохранения работает в связке с госорганами. Наше население демонстрирует солидарность и готово помогать.

Караник: пугать или успокаивать цифрами мы не будем
Фото: Минздрав

Он также отметил, что далеко не все соблюдают условия изоляции. От 15 до 20 процентов людей не были найдены по месту жительства, а треть из них не нашли в течение суток.

Он также прокомментировал случаи заражения медработников:

– На сегодняшний момент лабораторно подтвержден – 301 случай заражения медицинских работников. Там, где клиники были перепрофилированы заранее, – меньше зараженных. Больше всего заболевших – в Витебске и Минске, в других регионах единицы. Наши предприятия сейчас работают в усиленном режиме, также будет несколько больших поставок из-за рубежа – за счет следующей недели мы нарастим запас спецодежды для медиков. Также отмечу, что по каждому случаю мы проводим эпидрасследования. Медики во время любого такого эпидемического подъема всегда были на передовой. Что касается самочувствия заболевших – на сегодняшний день большая часть медработников чувствует себя хорошо, те, которые имеют клинические проявления, конечно же, получают лечение.

Источник: sb.by


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Министр здравоохранения Владимир Караник подчеркнул, что важно понимать тот момент, что все сейчас в одной лодке: – Система здравоохранения работает
 
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