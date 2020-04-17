Акушеры-гинекологи дали рекомендации беременным пинчанкам

Источник материала: Полесская правда



В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в системе здравоохранения принят ряд мер, направленных на охрану здоровья беременных женщин и будущего потомства.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в филиале «Женская консультация», на данный момент сокращено количество посещений беременными врачей акушеров-гинекологов.

«Направление к смежным специалистам (терапевту, ЛОРу, стоматологу, эндокринологу и т.д.) осуществляется при наличии жалоб или в случае, когда у беременной есть заболевание, требующее консультации специалиста. Следующий визит к своему врачу акушеру-гинекологу и необходимость посещения смежных специалистов беременным рекомендовано обсуждать со своим лечащим врачом акушером-гинекологом», – отметили в женской консультации и подчеркнули, что лечебные учреждения женщинам необходимо посещать, используя медицинскую маску, и не забывать обрабатывать руки антисептиком.

В женской консультации добавили, что сохранена кратность проведения ультразвуковых исследований плода, т.к. этот вид исследований позволяет выявить патологию плода, оценить его развитие внутриутробно. Запись на УЗИ плода осуществляется предварительно и на конкретное время, чтобы не создавать скопления людей в очереди.

«Просим вас, уважаемые женщины, приходить на прием к врачу и на осмотр в кабинет УЗИ строго ко времени, указанному в талоне!», – обратились к будущим мамам специалисты женской консультации.

На данный момент отменена работа «Школы молодой мамы» и «Школы отца», однако все желающие могут пройти онлайн обучение на сайте Mamapro.by.

Врачи рекомендуют беременным женщинам:

если у вас есть признаки ОРВИ (насморк, першение в горле, кашель, повышенная температура), рекомендуем не посещать женскую консультацию самостоятельно, а связаться с акушером-гинекологом по телефону 31-63-00 или вызвать участкового терапевта на дом;

или вызвать участкового терапевта на дом; если есть необходимость посещения женской консультации при наличии вышеуказанных жалоб, обращайтесь в кабинет 102 по ул. Завальной, 13, вход в кабинет со стороны двора (для посетителей всех консультаций);

при ухудшении состояния вашего здоровья, появлении новых симптомов заболевания на фоне лечения, вызывайте участкового терапевта на дом или бригаду скорой медицинской помощи.

не посещайте места массовых скоплений людей, по возможности ограничьте посещения магазинов, аптек и других заведений, пользование общественным транспортом.

минимизируйте посещения к друзьям и родственникам, не приглашайте гостей к себе.

исключите контакты с людьми, приехавшими из-за границы, а также с больными (ОРИ) родственниками и друзьями.

если вы находились в контакте с больными людьми и/или с людьми, приехавшими из-за границы, сообщите эту информацию своему лечащему врачу при посещении.

Соблюдайте личную гигиену, чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещения, правильно питайтесь. Не забывайте пользоваться масками!