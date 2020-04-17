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Акушеры-гинекологи дали рекомендации беременным пинчанкам

17.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Акушеры-гинекологи дали рекомендации беременным пинчанкам
В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в системе здравоохранения принят ряд мер, направленных на охрану здоровья беременных женщин и будущего потомства.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в филиале «Женская консультация», на данный момент сокращено количество посещений беременными врачей акушеров-гинекологов.

«Направление к смежным специалистам (терапевту, ЛОРу, стоматологу, эндокринологу и т.д.)  осуществляется при наличии жалоб или в случае, когда у беременной есть заболевание, требующее консультации специалиста. Следующий визит к своему врачу акушеру-гинекологу и необходимость посещения смежных специалистов беременным рекомендовано обсуждать со своим лечащим врачом акушером-гинекологом», – отметили в женской консультации и подчеркнули, что лечебные учреждения женщинам необходимо посещать, используя медицинскую маску, и не забывать обрабатывать руки антисептиком.

В женской консультации добавили, что сохранена кратность проведения ультразвуковых исследований плода, т.к. этот вид исследований позволяет выявить патологию плода, оценить его развитие внутриутробно. Запись на УЗИ плода осуществляется предварительно и на конкретное время, чтобы не создавать скопления людей в очереди.

«Просим вас, уважаемые женщины, приходить на прием к врачу и на осмотр в кабинет УЗИ строго ко времени, указанному в талоне!», – обратились к будущим мамам специалисты женской консультации.

На данный момент отменена работа «Школы молодой мамы» и «Школы отца», однако все желающие могут пройти онлайн обучение  на сайте Mamapro.by.

Врачи рекомендуют беременным женщинам:

  • если у вас есть признаки ОРВИ  (насморк, першение в горле, кашель, повышенная температура), рекомендуем не посещать женскую консультацию самостоятельно, а  связаться с акушером-гинекологом по телефону 31-63-00 или вызвать участкового терапевта на дом;
  • если есть необходимость посещения женской консультации при наличии вышеуказанных жалоб, обращайтесь в кабинет 102 по ул. Завальной, 13, вход в кабинет со стороны двора (для посетителей всех консультаций);
  • при ухудшении состояния вашего здоровья, появлении новых симптомов заболевания на фоне лечения, вызывайте участкового терапевта на дом или бригаду скорой медицинской помощи.
  • не посещайте места массовых скоплений людей, по возможности ограничьте посещения магазинов, аптек и других заведений, пользование общественным транспортом.
  • минимизируйте посещения к друзьям и родственникам, не приглашайте гостей к себе.
  • исключите контакты с людьми, приехавшими из-за границы, а также с больными (ОРИ) родственниками и друзьями.
  • если вы находились в контакте с больными людьми и/или с людьми, приехавшими из-за границы, сообщите эту информацию своему лечащему врачу при посещении.

Соблюдайте личную гигиену, чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещения, правильно  питайтесь. Не забывайте пользоваться масками!

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