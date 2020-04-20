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Как не поддаться чувству страха и справиться с тревогой?

20.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как не поддаться чувству страха и справиться с тревогой?
Первоочередная задача любого человека в настоящее время – это сохранение здоровья. Когда все стабильно и благополучно, мы уверены, что наша личная жизнь надежно защищена, и ей ничто не угрожает. Во времена эпидемий обычно начинают властвовать эмоции. Как же во время пандемии вести себя эмоционально разумно и не поддаться чувствам страха, тревоги, а мастерски управлять ими? Об этом корреспондент pinsknews.by поговорил с психологом  отделения паллиативной помощи филиала «Больница «Молотковичи» Аллой Королёвой:

– Во-первых, нужно принять эту реальность. Не нужно жить как прежде, надо проявлять гибкость и жить с учетом данной ситуации. Многие люди ее не приняли, пытаются противостоять («А я все равно сделаю по-своему»), тем самым только усугубляя ситуацию. Как говорится, раз «попали в яму, так давайте хоть перестанем копать». Мы остановим эпидемию быстрее своей самодисциплиной. Не следует выходить из дома без веской причины. При невозможности этого – соблюдать дистанцию, гигиену рук, масочный этикет, использовать перчатки либо салфетки, касаясь ручек дверей, поручней, денег. Это важно, потому что можно иметь в организме вирус и не иметь симптомов, считать себя абсолютно здоровым, и нехотя заразить полподъезда, полгруппы, полколлектива, полмагазина, родителей, бабушек и дедушек и т.д., а кто-то из них в группе риска, и заболевание у него будет протекать тяжело.

Во-вторых, осознавать свои беспокойства и страхи, если они есть. Каждое чувство по-своему ценно и важно. Ведь страх имеет защитную функцию. Когда страх включает эмоциональный мозг, фиксируется внимание на непосредственной угрозе, заставляя ум озаботиться идеей, как с этой угрозой справиться (к примеру, если человек боится заболеть, то он изучает и соблюдает все меры профилактики).

В-третьих, пытаться управлять своими эмоциями. Люди, которые мучаются из-за вызывающих беспокойство мыслей, прежде всего, должны научиться давать им решительный отпор. Для этого:

  • необходимо занять критическую позицию в отношении своих прогнозов: велика ли вероятность того, что пугающее их событие действительно произойдет? Например, вероятность заболеть.
  • рассмотреть, есть ли только один вариант развития событий или еще варианты? К примеру, лечение дома, лечение в больнице, а у некоторых заболевание протекает бессимптомно.
  • подумать, можно ли предпринять какие-то конструктивные шаги? Можно выполнять все меры профилактики и вести такой образ жизни, который повышает иммунитет, а не ослабляет. При появлении симптомов, в первую очередь, температуры, обратиться за медпомощью – она доступна и эффективна.

В-четвертых, учиться переключаться. «С головой погрузиться» в чтение книги, рукоделие или другое любимое занятие, посмотреть комедию, можно всей семьей. Физическая активность хорошо снимает тревогу – сделать зарядку, уборку. Освоить технику дыхания, методы релаксации. Кстати, очень помогает справиться с собственными переживаниями помощь другим: соседям-инвалидам, старикам, одиноким, забота о своей семье и детях.

В-пятых, если не получается справиться с беспокойством и тревогой самостоятельно, то следует обратиться за психологической помощью, записавшись на прием к психологу или набрав телефон доверия 170. Тем, у кого беспокойство переросло в фобию, невроз навязчивых состояний или панические атаки, было бы разумнее обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру и пройти терапию

Алла Королёва подчеркнула, что люди, уверенные в себе и успешные в жизни, подходят к обстоятельствам с точки зрения того, как с ними справиться, а не беспокоятся о том, что нечто может не получиться.

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