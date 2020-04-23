ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Благотворительность. Открыт счет для оказания материальной помощи членам профсоюзов и спонсорской помощи   организациям здравоохранения

23.04.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения. Адрес: 220126, г. Минск, пр-т. Победителей, 21, к. 1414. УНН 100094874.

Благотворительный счет №BY06 BLBB 3135 0100 0948 7400 1001 открыт в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, код ВLВВВY2Х.

Открыт на цели: оказание материальной (спонсорской) помощи членам профсоюзов, оказание спонсорской помощи   организациям здравоохранения.

Оплата в ЕРИП в любом банке:

  • интернет-банкинге;
  • мобильном банкинге;
  • инфокиоске;
  • банкомате;
  • кассе и т.д.

Совершить оплату можно с использованием:

  • наличных денежных средств;
  • любых электронных денег;
  • банковских платежных карточек.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:

  1. Выбрать
  • Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)
  • Благотворительность, общественные объединения
  • Профсоюзы
  • Профсоюз здравоохранения
  1. Для оплаты ввести фамилию, имя, отчество плательщика, дополнительно при необходимости указать наименование организации
  2. Ввести сумму платежа.
  3. Проверить корректность информации.
  4. Совершить платеж.

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения. Адрес: 220126, г. Минск, пр-т. Победителей, 21, к. 1414. УНН 100094874. Благотворительный счет №BY06 BLBB
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика