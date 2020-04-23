Благотворительность. Открыт счет для оказания материальной помощи членам профсоюзов и спонсорской помощи   организациям здравоохранения

Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения. Адрес: 220126, г. Минск, пр-т. Победителей, 21, к. 1414. УНН 100094874.
Благотворительный счет №BY06 BLBB 3135 0100 0948 7400 1001 открыт в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, код ВLВВВY2Х.
Открыт на цели: оказание материальной (спонсорской) помощи членам профсоюзов, оказание спонсорской помощи организациям здравоохранения.
Оплата в ЕРИП в любом банке:
- интернет-банкинге;
- мобильном банкинге;
- инфокиоске;
- банкомате;
- кассе и т.д.
Совершить оплату можно с использованием:
- наличных денежных средств;
- любых электронных денег;
- банковских платежных карточек.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
- Выбрать
- Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)
- Благотворительность, общественные объединения
- Профсоюзы
- Профсоюз здравоохранения
- Для оплаты ввести фамилию, имя, отчество плательщика, дополнительно при необходимости указать наименование организации
- Ввести сумму платежа.
- Проверить корректность информации.
- Совершить платеж.