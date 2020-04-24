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Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку
24.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания плазмы выздоровевших людей пошли на поправку, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подчеркнул, что люди, которые переболели этой болезнью, могут помочь в лечении других.
По словам Игоря Петришенко, это абсолютно здоровые люди, им дважды надо сказать спасибо: за то, что справились с болезнью и что по своей инициативе пришли сдать плазму, чтобы помочь другим.
На сегодня выздоровели 1120 пациентов после перенесенного COVID-19. Как отметил заместитель премьер-министра, многие из них являются потенциальными донорами плазмы и могут оказать содействие в скорейшем выздоровлении тех пациентов, которые в ней нуждаются.
В Беларуси функционирует целостная система донорства, страна полностью удовлетворяет свои потребности в крови и ее компонентах. Идет постоянное оснащение лабораторий.
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