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Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку

24.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку

Во время сдачи плазмы. Фото Министерства здравоохранения.

Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания плазмы выздоровевших людей пошли на поправку, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после посещения РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

«У нас есть хоть и небольшая, но положительная практика. По данным на вчера, девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей и шесть из них действительно пошли на поправку», — сказал Игорь Петришенко. Антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате перенесенной инфекции, помогают справляться с заболеванием другим пациентам, у которых болезнь протекает в тяжелой и среднетяжелой форме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подчеркнул, что люди, которые переболели этой болезнью, могут помочь в лечении других.

«Это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем кровь, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут», — сказал глава государства.

По словам Игоря Петришенко, это абсолютно здоровые люди, им дважды надо сказать спасибо: за то, что справились с болезнью и что по своей инициативе пришли сдать плазму, чтобы помочь другим.

На сегодня выздоровели 1120 пациентов после перенесенного COVID-19. Как отметил заместитель премьер-министра, многие из них являются потенциальными донорами плазмы и могут оказать содействие в скорейшем выздоровлении тех пациентов, которые в ней нуждаются.

В Беларуси функционирует целостная система донорства, страна полностью удовлетворяет свои потребности в крови и ее компонентах. Идет постоянное оснащение лабораторий.

По информации БелТА

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