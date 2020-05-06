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Антитела к COVID-19 обнаружили у детей, рожденных от инфицированных матерей
06.05.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Она пояснила, что это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и создают внутриутробный врожденный иммунитет.
Что касается иммуноглобулинов класса М, они чаще всего крупнее и не должны проходить через плаценту. Однако есть исследования, согласно которым у новорожденных обнаруживали даже их.
На данный момент можно проверить наличие у матери иммуноглобулинов класса G — это антитела, которые формируются в ответ на столкновение с инфекцией. Однако сейчас в лабораториях страны просто по желанию этот анализ выполнить скорее всего не получится. Он имеет первостепенное значение в целом для системы здравоохранения. Вместе с тем эксперт не исключила, что в будущем, когда такие анализы станут более доступны, а у женщины сохранится интерес, их можно будет сделать для себя.
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