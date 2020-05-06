Антитела к COVID-19 обнаружили у детей, рожденных от инфицированных матерей

Источник материала: Полесская правда



У малышей, которые были рождены от инфицированных женщин, обнаруживали антитела к COVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета Светлана Жуковская.

«У нас пока нет достаточно большой накопленной базы данных по поводу формирования иммунитета против COVID-19. Однако в конце марта в одном из американских журналов были опубликованы данные, которые свидетельствовали о том, что у детей, рожденных от женщин с подтвержденным COVID-19 (перенесли заболевание в нетяжелой форме), обнаруживались иммуноглобулины класса G. И эти дети были здоровы», — сказала Светлана Жуковская.

Она пояснила, что это довольно мелкие антитела, которые проходят через плаценту и создают внутриутробный врожденный иммунитет.

Что касается иммуноглобулинов класса М, они чаще всего крупнее и не должны проходить через плаценту. Однако есть исследования, согласно которым у новорожденных обнаруживали даже их.

«Пока не знаю, как это расценить: или так, что организм плода внутриутробно сам их синтезировал, что в принципе интересный момент, либо что COVID-19 повредил плаценту и они проникли от матери», — отметила медик.

На данный момент можно проверить наличие у матери иммуноглобулинов класса G — это антитела, которые формируются в ответ на столкновение с инфекцией. Однако сейчас в лабораториях страны просто по желанию этот анализ выполнить скорее всего не получится. Он имеет первостепенное значение в целом для системы здравоохранения. Вместе с тем эксперт не исключила, что в будущем, когда такие анализы станут более доступны, а у женщины сохранится интерес, их можно будет сделать для себя.