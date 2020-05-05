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МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей

05.05.2020 12:52 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей

По словам министра, заболели около 500 человек, из них 34 выздоровели. "В основном протекает бессимптомно. Кто-то в больнице, несколько человек на ИВЛ", - рассказал Юрий Караев.

 
 
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  COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент...
 
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