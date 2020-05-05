МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей

Источник материала: Виртуальный Брест

COVID-19 выявлен примерно у 500 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.





По словам министра, заболели около 500 человек, из них 34 выздоровели. "В основном протекает бессимптомно. Кто-то в больнице, несколько человек на ИВЛ", - рассказал Юрий Караев.